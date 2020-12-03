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Много работы, мало толку. Пять вещей, мешающих вам стать продуктивным

Много работы, мало толку. Пять вещей, мешающих вам стать продуктивным
Иллюстрация: pixabay.com

Работать восемь часов или успевать все уже к обеду? Дело не в том, насколько вы разбираетесь в вопросе. Что на самом деле влияет на способность человека справляться с работой?

#ЛАЙФХАКИ

Быть постоянно занятым и продуктивным  — не одно и то же. Секрет не в том, чтобы работать много, секрет в том, чтобы работать с умом, пишет «Цех» и перечисляет пять вещей, от которых стоит отказаться, если хочется максимальной эффективности.

1. Перестаньте перерабатывать

Чем больше вы работаете, тем менее эффективной становится ваша деятельность и в краткосрочном, и в долгосрочном периодах. Исследование 1980 года, опубликованное в журнале The Business Roundtable, показало: когда работники в строительной сфере трудились по 60 часов в неделю дольше двух месяцев, накопительный эффект снижающейся продуктивности приводил к тому, что они не успевали завершить работу к сроку. Команда с таким же количеством работников, но работавшая по 40 часов в неделю, в сроки укладывалась.

Еще одно исследование доказало, что потеря по одному часу сна за ночь в течение недели приводила к снижению умственных способностей участников до уровня пьяного человека.

2. Научитесь отказываться

Согласно принципу Парето, 20% усилий приносят 80% результата. Остальные 80% ведут только к 20% результатов. Вместо того чтобы работать усерднее, правильнее сосредоточиться на тех задачах, которые дадут 80% результата и отказаться от остальных. Так у вас будет больше времени на самое важное. Перестаньте говорить «да» занятиям с незначительной или нулевой отдачей.

Еще один способ отказаться от занятий, которые не приносят вам пользы, — правило 20 секунд. Суть его в том, чтобы от желания до его исполнения проходило не больше 20 секунд — так привычка легче закрепится.

3. Перестаньте делать все сами и разрешайте людям помогать вам

В торговом бизнесе существует концепция контента, генерируемого клиентами. Какой маркетолог знает, что нужно покупателям, лучше самих покупателей? На YouTube, например, видео, записанные простыми пользователями, смотрят в 10 раз чаще, чем видео брендов. Когда американские покупатели ищут информацию о бренде, больше половины (51%) доверяют отзывам пользователей, нежели сайту самого бренда (16%) или журналистским статьям о нем (14%). Поэтому открытость компании и готовность просить о помощи у сложившегося вокруг нее комьюнити — это правильная позиция. 

Так же и в обычной жизни — нам не стоит отказываться от помощи, когда она нам нужна. Мы не можем все делать сами. Доверяйте и друзьям. Даже если они не способны вам помочь, они могут просто быть рядом, и это уже повысит вашу продуктивность

4. Забудьте про перфекционизм

Симон Шерри, профессор психологии из канадского Университета Далхаузи, и его коллеги провели исследование среди 1258 преподавателей психологии. Их интересовало, как перфекционизм соотносится с продуктивностью. Результат был однозначным: чем большим перфекционистом был участник, тем менее продуктивно он работал.

Вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются перфекционисты:

  • Они тратят на задачу больше времени, чем нужно.
  • Они не видят общей картины из-за того, что сосредоточены на деталях.
  • Они прокрастинируют, дожидаясь наилучшего момента.

5. Перестаньте работать и побудьте одни

Нужно уметь откладывать работу в сторону и оставаться наедине с собой. Это важно и для мозга, и для нашего ментального состояния.

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Автор: Александра Клименко
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