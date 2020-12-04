«ГАЗ-Восточный Ветер» наградил победителей розыгрыша, приуроченного к «Человеку года»

Участники розыгрыша получили ценные призы. Главному победителю достался сертификат на обслуживание корпоративного парка номиналом 50 000 рублей от автопартнера премии «Человек года».

Автоцентр «ГАЗ-Восточный Ветер» объявил о розыгрыше в преддверии церемонии вручения премии «Человек года — 2020». Участие могли принять и владельцы автопарков, на балансе которых есть автомобили ГАЗ, и юридические лица, владеющие легким коммерческим транспортом других марок.

Второе и третье место заняли частные предприниматели Вадим Кушугулов и Дмитрий Иванов. Им достались фирменные толстовки ГАЗ. Главный приз — сертификат на 50 000 рублей на обслуживание коммерческого автопарка — получил Алексей Бицюта (ИП Бицюта).

На эти средства можно пройти примерно 3 — 4 ТО. При этом надо понимать, что техосмотр коммерческих авто делается чаще, чем раз в год. У них большой объем эксплуатации. Есть, к примеру, компании, которые привозят к нам свои автомобили на ТО раз в месяц, — рассказывает Сергей Флягин, управляющий автоцентром «Восточный ветер».

Победителей конкурса пригласили в обновленный автоцентр «ГАЗ-Восточный Ветер» на ул. Маневровой. Руководство автоцентра решило запустить процесс трансформации в непростой период, когда в области повсеместно были объявлены карантинные мероприятия. Тем не менее, время карантина было использовано «Восточным ветром» с пользой. Дилер сумел перейти на новые стандарты завода ГАЗ в продажах и сервисе.

В период затишья мы шлифовали качество нашей работы. Автоцентр «ГАЗ-Восточный Ветер» стал пока первым и единственным автоцентром в регионе, который перешел на новые стандарты завода. Мы сделали многие процессы проще, внедрили технологические и it-решения, основанные на мобильных платформах. Мы уверены, что и покупатели и владельцы автомобилей Горьковского автозавода это изменение качества оценят положительно, — продолжает Сергей Флягин.

2020 год оказался непростым для авторынка в целом и для дилерских салонов — в частности. Продажи замерли вместе с остановкой работы автосалонов. Не лучшим образом сказались на бизнесе и недопоставки комплектующих. До сих пор производство ГАЗ испытывает дефицит узлов и деталей — часть из них закупается у зарубежных производителей, где ограничительные меры были гораздо жестче, чем в России.

Дефицит автомобилей ощущается и сейчас. И будет ощущаться еще некоторое время, поскольку производство старательно нагоняет отставание от графика, при этом основной фокус находится в государственных заказах. Если говорить про легковые автомобили, то здесь ситуация противоположная. К примеру, ощущался ажиотажный спрос на JEEP. Покупатели с октября активно авансируют JEEP 2021 года производства, — резюмирует спикер.

Напомним, автоцентры «Восточный Ветер» имеют заслуженную репутацию поставщика коммерческих автомобилей. Компания является официальным дилером ГАЗ в Екатеринбурге и Свердловской области с 2016 года. В автоцентре производится полный спектр работ по обслуживанию автомобилей от регламентного ТО до сложного кузовного ремонта.