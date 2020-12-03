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Налоговая объяснила, как неизвестная компания стала крупнейшей в регионе: это ошибка

Налоговая объяснила, как неизвестная компания стала крупнейшей в регионе: это ошибка
Иллюстрация: скриншот кадра из сериала «Звездный путь»

DK.RU получил ответ на запрос в налоговую службу о «ТД Уралснаб». Эта компания по итогам 2019 г. показала самую большую выручку среди всех предприятий Свердловской области.

#НОВОСТИ

Выручка никому до того не известного «ТД Уралснаб» за 2019 г., согласно данным ФНС, составила 581,3 млрд руб. — это больше, чем показатели таких гигантов, как ЕВРАЗ НТМК (190,7 млрд руб.), ВСМПО-Ависма» ( 90,1 млрд руб.) или авиакомпании «Уральские авиалинии» (88,5 млрд руб.).

Как пояснили в налоговом ведомстве, виной всему — ошибка бухгалтеров компании в заполнении отчетных документов.

Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» данные бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей. При этом ООО Торговый дом «Уралснаб» данные представленной бухгалтерской отчетности за 2019 год ошибочно заполнило в рублях. Соответственно, такие показатели нашли отражение в ресурсе ГИР БО, — говорится в ответе ФНС.

После обнаружения ошибки данные отчетов ООО «Уралснаб» за 2019 год были откорректированы.

Отметим, эксперты DK.RU сразу сказали о том, что возникновение нового «лидера рынка», скорее всего, — банальная ошибка.

У меня три версии по убыванию вероятности, откуда такая отчетность. На первом месте — глюк ФНС. Вернее, всех этих новомодных компьютерных систем. Второе — это прикол директора. Согласитесь, что когда вы указываете и выручку, и себестоимость в точности равными, то не возникает никаких налогов? Если я верно понимаю, то подавать электронный баланс формы 1 и формы 2 можно, просто вбивая туда цифры вручную. Хотя обычно системы его могут считать автоматически. Что, если директор просто прикололся? Ведь никаких же последствий! А система просто не проверила — бьется ли это с книгой покупок и продаж. И опубликовала! Это вообще мог быть вексель какой-нибудь. Откуда мы знаем — как там все по каким счетам разложилось, прежде чем попасть в выручку? Вариант третий, самый маловероятный. Это компания — прокладка для тех, кто не хотел светиться как бенефициар. ОКВЭДы у этой конторы — торговля топливом (всяким). Поэтому чего бы не прогнать через прокладку 7,75 ярдов баксов каким-нибудь топливным генералам?, — высказывал свое мнение аналитик  Виталий Калугин.

Автор: Инна Вейн
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