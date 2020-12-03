Налоговая объяснила, как неизвестная компания стала крупнейшей в регионе: это ошибка
DK.RU получил ответ на запрос в налоговую службу о «ТД Уралснаб». Эта компания по итогам 2019 г. показала самую большую выручку среди всех предприятий Свердловской области.
Выручка никому до того не известного «ТД Уралснаб» за 2019 г., согласно данным ФНС, составила 581,3 млрд руб. — это больше, чем показатели таких гигантов, как ЕВРАЗ НТМК (190,7 млрд руб.), ВСМПО-Ависма» ( 90,1 млрд руб.) или авиакомпании «Уральские авиалинии» (88,5 млрд руб.).
Как пояснили в налоговом ведомстве, виной всему — ошибка бухгалтеров компании в заполнении отчетных документов.
Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» данные бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей. При этом ООО Торговый дом «Уралснаб» данные представленной бухгалтерской отчетности за 2019 год ошибочно заполнило в рублях. Соответственно, такие показатели нашли отражение в ресурсе ГИР БО, — говорится в ответе ФНС.
После обнаружения ошибки данные отчетов ООО «Уралснаб» за 2019 год были откорректированы.
Отметим, эксперты DK.RU сразу сказали о том, что возникновение нового «лидера рынка», скорее всего, — банальная ошибка.
У меня три версии по убыванию вероятности, откуда такая отчетность. На первом месте — глюк ФНС. Вернее, всех этих новомодных компьютерных систем. Второе — это прикол директора. Согласитесь, что когда вы указываете и выручку, и себестоимость в точности равными, то не возникает никаких налогов? Если я верно понимаю, то подавать электронный баланс формы 1 и формы 2 можно, просто вбивая туда цифры вручную. Хотя обычно системы его могут считать автоматически. Что, если директор просто прикололся? Ведь никаких же последствий! А система просто не проверила — бьется ли это с книгой покупок и продаж. И опубликовала! Это вообще мог быть вексель какой-нибудь. Откуда мы знаем — как там все по каким счетам разложилось, прежде чем попасть в выручку? Вариант третий, самый маловероятный. Это компания — прокладка для тех, кто не хотел светиться как бенефициар. ОКВЭДы у этой конторы — торговля топливом (всяким). Поэтому чего бы не прогнать через прокладку 7,75 ярдов баксов каким-нибудь топливным генералам?, — высказывал свое мнение аналитик Виталий Калугин.