Налоговая объяснила, как неизвестная компания стала крупнейшей в регионе: это ошибка

DK.RU получил ответ на запрос в налоговую службу о «ТД Уралснаб». Эта компания по итогам 2019 г. показала самую большую выручку среди всех предприятий Свердловской области.

Выручка никому до того не известного «ТД Уралснаб» за 2019 г., согласно данным ФНС, составила 581,3 млрд руб. — это больше, чем показатели таких гигантов, как ЕВРАЗ НТМК (190,7 млрд руб.), ВСМПО-Ависма» ( 90,1 млрд руб.) или авиакомпании «Уральские авиалинии» (88,5 млрд руб.).

Как пояснили в налоговом ведомстве, виной всему — ошибка бухгалтеров компании в заполнении отчетных документов.

Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» данные бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей. При этом ООО Торговый дом «Уралснаб» данные представленной бухгалтерской отчетности за 2019 год ошибочно заполнило в рублях. Соответственно, такие показатели нашли отражение в ресурсе ГИР БО, — говорится в ответе ФНС.

После обнаружения ошибки данные отчетов ООО «Уралснаб» за 2019 год были откорректированы.

Отметим, эксперты DK.RU сразу сказали о том, что возникновение нового «лидера рынка», скорее всего, — банальная ошибка.