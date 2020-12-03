Искусственный интеллект в производстве: настало ли время для данной технологии?

4 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия. Приглашенные эксперты обсудят международный и российский опыт внедрения искусственного интеллекта в промышленности.

Официальным партнером мероприятия выступает Schneider Electric. Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке. Спикеры онлайн-сессии оценят пилотные проекты в ключевых отраслях, затронут вопросы кадров, финансирования или зрелости технологий: чего не хватает предприятиям и поставщикам решений.

На мероприятии выступят:

— Борис Воскресенский, директор по развитию цифровых технологий «Северстали»;

— Семен Щетинин, управляющий директор и партнер BCG в Москве;

— Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии»;

— Денис Касимов, генеральный директор Factory5 (ГК Ctrl2Go);

— Алексей Аникин, руководитель индустриального сектора IBM в странах Центральной и Восточной Европы;

— Ярослав Кононов, начальник отдела стратегических инициатив в Центре разработки и монетизации данных «Газпром нефти»;

— Николай Домуховский, заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ;

— Алексей Борисов, директор по акселерации направления ТЭК и промышленность Фонда «Сколково»;

— Иван Колбин, руководитель технических экспертов по автоматизации и электроприводу Schneider Electric.

Модерировать дискуссию будет Сергей Кузнецов, руководитель маркетинговых проектов BCG в Москве.

Напомним, Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: «Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики» с участием Юрия Борисова, заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.