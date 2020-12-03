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Решение окончательно: земля под станцией «Бажовская» ушла в муниципалитет

Решение окончательно: земля под станцией «Бажовская» ушла в муниципалитет
Иллюстрация: pixabay.com

Верховный суд РФ отказался пересматривать решение Арбитража Уральского округа, который постановил вернуть участок над недостроенной станцией «Бажовская» в муниципальную собственность.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#КОНФЛИКТ#СУДЫ

Информация об отклонении жалобы о пересмотре опубликована в картотеке дел Верховного суда. Напомним, речь идет об участке на углу улиц 8 Марта и Большакова. О праве на него спорили городская администрация и компания «Промавтосервис», которая возвела здесь здание двухэтажного автоцентра с с подземной автостоянкой площадью более 2,4 тыс. кв. м.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о судебных спорах между администрацией города и бизнесменами за землю над недостроенной станцией метро «Бажовская». Участок площадью 6966 кв. м был передан в аренду без права возведения капитальных строений компании «Промавтосервис» в 2015 г., а годом ранее ему изменили вид разрешенного использования — на этой территории можно было разбить автостоянку. «Промавтосервис» также получил от областного минстроя разрешение на строительство подземной автостоянки с наземными помещениями для выставки автоаксессуаров.

Позднее компания оформила землю в собственность и обратилась в суд с требованием к администрации продать участок за 12 млн руб. — это 15% от его кадастровой стоимости. Но в 2019 г. мэрия подала иск, в котором потребовала снести здание, а землю вернуть городу.

Дело рассмативалось в судах разных инстанций. Арбитражный суд Уральского округа постановил вернуть земельный участок в собственность Екатеринбурга и снести построенное на участке здание автоцентра в течение 30 дней, сообщал DK.RU. В мэрии отмечали, что если собственник самостоятельно не снесет объект в установленный срок, то демонтажем займется мэрия. Однако «Промавтосервис» подал апелляцию в Верховный суд РФ и одновременно обратился в арбитражный суд Свердловской области с ходатайством об отсрочке сноса до 31 декабря 2020 г. 

Теперь, когда Верховный суд оставил в силе решение Арбитража Уральского округа, мэрия будет настаивать на сносе автоцентра. Затраты мэрия намерена взыскать с ответчика. При этом муниципальный бюджет выплатит «Промавтосервису»  сумму в 12,4 млн руб. — эти деньги компания заплатила за выкуп территории. На освободившемся участке администрация Екатеринбурга намерена построить пересадочную станцию метро между второй и третьей ветками в районе «Бажовской». Когда это будет сделано, неизвестно: в ближайшие годы Екатеринбург вряд ли будет иметь средства на развитие метрополитена.

Автор: Инна Вейн
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