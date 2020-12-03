IT-школа, стрижка кошек или кофейня: какую франшизу открывать в 2021 году?

18 декабря состоится онлайн-форум «Самое время: Франшиза Фест». Создатели уральских франшиз поделятся своим опытом и успехами. Регистрация на мероприятие уже открыта.

В рамках форума спикеры разберут пул важных для предпринимателей тем:

— Какие отрасли показали наибольшую устойчивость по итогам непростого 2020 года;

— Как государство поддерживает франчайзинг;

— Как выбрать франшизу, распаковать и быстро запуститься;

— Где взять деньги на покупку готового бизнеса;

Мероприятие подойдет как начинающим бизнесменам, так и действующим.

В программе:

4 эфира о популярных сферах во франчайзинге: ритейл, услуги, общественное питание, производство;

Специальная сессия о финансировании франшиз;

Бизнес-кейсы от создателей успешных франшиз.

Среди спикеров — представители власти и собственники бизнесов, которые вырастили свое дело до франчайзинговых сетей.

В их числе: представители компаний «Сушкоф» и «Дель Песто», «Смартфуд», «Мякушка», «Вкус улиц», паб-квиз «Мозгобойня», КиберШколы «KIBERone», груминг-салона «GROOM», «YOU LAnd танцы и фитнес», магазина «Пив&Ко», компании «Chai&Coffee», пекарни «Хлебничная», компании «Соболев сыр», «ItalianPizza» и «Unisoft Card».

Подробная программа и регистрация по ссылке