«Действующая система эффективна». Законопроект по возврату прямых выборов мэра отклонили

Народную инициативу рассмотрели сегодня на комитете Заксобрания по региональной политике. Его члены рекомендовали отклонить проект. Окончательное голосование по документу пройдет 8 декабря.

Законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов был представлен в Заксобрание активистами. Эксперты посчитали документ «сырым». Он получил отрицательные заключения: прокуратуры Свердловской области, государственно-правового управления, экспертного юридического совета при Уральском институте регионального законодательства и министерства юстиции РФ. Основная претензия — документ плохо проработан юридически.

Даже депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, который в свое время также выступал с инициативой вернуть прямые выборы мэра, считает, что представленный документ не дотягивает до законопроекта. «Это больше декларация, а комитет голосует за проекты законов», — высказал свое мнение депутат и добавил, что предлагал свою помощь в доработке документа, но активисты ею не воспользовались.

О непроработанности документа говорят и другие члены профильного комитета.

У нас была длительная дискуссия по этому вопросу. Документ сырой, его нужно дорабатывать. В проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место в системе местного самоуправления. В частности, не прописаны полномочия мэра, если будет возвращена эта система выборов», — приводит слова член профильного комитета Алексея Коробейникова портал 66.RU.

Кроме того, члены комитета заявили, что действующая система, когда главы муниципалитетов назначаются местными думами, более эффективна.

В итоге за отклонение инициативы проголосовали 4 из 5 членов профильной комиссии. Свой голос «за» инициативу отдал член КПРФ Александр Ладыгин, но и он отметил, что голосовал скорее за саму идею.

Откровенно говоря, документ действительно плохо проработан юридически, — прокомментировал Ладыгин.

Ранее инициативу прокомментировала спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина:

Только отняли время у людей и у себя с этой инициативой. Потому что в связи с поправками к Конституции, где органы местного самоуправления встраиваются в общую вертикаль власти, будут федеральные законы. И после этого можно будет уже принимать какие-то решения, — заявляла она.

Окончательное рассмотрение документа назначено на 8 декабря.

Напомним, инициативную группу, желающую вернуть прямые выборы мэра, зарегистрировали в областном заксобрании 13 июля. Начинать официальный сбор подписей можно было после печати законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось публиковать документы. Официальный печатный орган свердловских властей сделал это только после того, как активисты обратились в суд.

Волонтерам «Народной инициативы» необходимо было набрать 10000 подписей до 11 сентября 2020 г. Такое количество было собрано еще 24 августа — как рассказывал DK.RU, символическую 10-тысячную подпись поставил один из сотрудников городской администрации. Однако активисты продолжили сбор, чтобы оставался запас на случай отбраковки.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возвращение прямых выборов мэра выступили 82% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Способ избрания, который действует сейчас (главу города Екатеринбурга выбирают депутаты Городской думы) предпочли бы всего 12% жителей города. Лишь весьма небольшая часть горожан либо не имеет по этому вопросу своей позиции, либо для них не важен порядок избрания мэра (таких горожан всего 5,5%). Среди респондентов 18-34 лет поддержка прямых выборов самая высокая — 88%.