Бизнес Екатеринбурга сможет подключиться к семинару по работе с гособоронзаказом
18 декабря в онлайн формате состоится семинар-практикум «Гособоронзаказ: формирование отчета в Минобороны РФ. Раздельный учет» при участии Минобороны РФ и Фирмы 1С.
Семинар-практикум ориентирован на специалистов планово-экономических отделов, финансистов, юристов, бухгалтеров, военных представителей.
Цель мероприятия: на конкретных примерах разъяснить особенности формирования и предоставления отчетности по ведению раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, провести практическое занятие заполнению ежемесячного отчета в Минобороны РФ.
Задачи семинара-практикума: раскрыть основные подходы к организации раздельного учета; уточнить правила и регламент подготовки ежемесячного отчета в Минобороны РФ; дать инструкцию по заполнению бланков отчетности.
Спикеры семинара:
- Сергей Шеремет, заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ;
- Юлия Смирнова, начальник отдела Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ;
- Александр Яковлев, руководитель группы методологии фирмы «1С»;
- Гузель Кукушкина, инженер военного представительства.
Основные темы семинара:
- Концепция ведения раздельного учета в сфере ГОЗ.
- Формирование и предоставление отчетности по ведению раздельного учета: практикум.
- Примеры представления отчетов с критическими ошибками.
- Заполнение формы отчета: пошаговый инструктаж и ответы на вопросы участников.
- Банковское сопровождение гособоронзаказа. Режим отдельного счета.
- Участие ВП МО РФ в представлении отчетов об исполнении государственных контрактов (контрактов) в ЕИС ГОЗ.
В течение семинара-практикума участники смогут задать вопросы спикерам через чат. Вопросы так же можно оформить заранее и прислать организаторам в письменном виде.
Cсылка на трансляцию будет отправлена участнику по электронной почте, указанной при регистрации. Подробная программа конференции на сайте организатора Дифанс Медиа.