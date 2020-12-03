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Бизнес Екатеринбурга сможет подключиться к семинару по работе с гособоронзаказом

Бизнес Екатеринбурга сможет подключиться к семинару по работе с гособоронзаказом
Автор фото: А. Савин. Иллюстрация: https://commons.wikimedia.org

18 декабря в онлайн формате состоится семинар-практикум «Гособоронзаказ: формирование отчета в Минобороны РФ. Раздельный учет» при участии Минобороны РФ и Фирмы 1С.

Семинар-практикум ориентирован на специалистов планово-экономических отделов, финансистов, юристов, бухгалтеров, военных представителей.

Цель мероприятия: на конкретных примерах разъяснить особенности формирования и предоставления отчетности по ведению раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, провести практическое занятие заполнению ежемесячного отчета в Минобороны РФ.

Задачи семинара-практикума: раскрыть основные подходы к организации раздельного учета; уточнить правила и регламент подготовки ежемесячного отчета в Минобороны РФ; дать инструкцию по заполнению бланков отчетности.

Спикеры семинара:

  • Сергей Шеремет, заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ;
  • Юлия Смирнова, начальник отдела Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ;
  • Александр Яковлев, руководитель группы методологии фирмы «1С»;
  • Гузель Кукушкина, инженер военного представительства.

Основные темы семинара:

  • Концепция ведения раздельного учета в сфере ГОЗ.
  • Формирование и предоставление отчетности по ведению раздельного учета: практикум.
  • Примеры представления отчетов с критическими ошибками.
  • Заполнение формы отчета: пошаговый инструктаж и ответы на вопросы участников.
  • Банковское сопровождение гособоронзаказа. Режим отдельного счета.
  • Участие ВП МО РФ в представлении отчетов об исполнении государственных контрактов (контрактов) в ЕИС ГОЗ.

В течение семинара-практикума участники смогут задать вопросы спикерам через чат. Вопросы так же можно оформить заранее и прислать организаторам в письменном виде.

Cсылка на трансляцию будет отправлена участнику по электронной почте, указанной при регистрации. Подробная программа конференции на сайте организатора Дифанс Медиа.

Автор: Гринина Ирина
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