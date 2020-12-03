Бизнес Екатеринбурга сможет подключиться к семинару по работе с гособоронзаказом

18 декабря в онлайн формате состоится семинар-практикум «Гособоронзаказ: формирование отчета в Минобороны РФ. Раздельный учет» при участии Минобороны РФ и Фирмы 1С.

Семинар-практикум ориентирован на специалистов планово-экономических отделов, финансистов, юристов, бухгалтеров, военных представителей.

Цель мероприятия: на конкретных примерах разъяснить особенности формирования и предоставления отчетности по ведению раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, провести практическое занятие заполнению ежемесячного отчета в Минобороны РФ.

Задачи семинара-практикума: раскрыть основные подходы к организации раздельного учета; уточнить правила и регламент подготовки ежемесячного отчета в Минобороны РФ; дать инструкцию по заполнению бланков отчетности.

Спикеры семинара:

Сергей Шеремет , заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ;

, заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ; Юлия Смирнова , начальник отдела Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ;

, начальник отдела Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ; Александр Яковлев , руководитель группы методологии фирмы «1С»;

, руководитель группы методологии фирмы «1С»; Гузель Кукушкина, инженер военного представительства.

Основные темы семинара:

Концепция ведения раздельного учета в сфере ГОЗ.

Формирование и предоставление отчетности по ведению раздельного учета: практикум.

Примеры представления отчетов с критическими ошибками.

Заполнение формы отчета: пошаговый инструктаж и ответы на вопросы участников.

Банковское сопровождение гособоронзаказа. Режим отдельного счета.

Участие ВП МО РФ в представлении отчетов об исполнении государственных контрактов (контрактов) в ЕИС ГОЗ.

В течение семинара-практикума участники смогут задать вопросы спикерам через чат. Вопросы так же можно оформить заранее и прислать организаторам в письменном виде.

Cсылка на трансляцию будет отправлена участнику по электронной почте, указанной при регистрации. Подробная программа конференции на сайте организатора Дифанс Медиа.