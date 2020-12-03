Рост российских акций, команда нового президента США. Что важно знать инвестору

Российские фондовые индексы выросли на 3%, прогноз по рынку умеренно-позитивный. В США рынки тоже растут, а новый президент Джо Байден почти сформировал свою команду.

Владимир Бобряшов, директор екатеринбургского офиса инвесткомпании General Invest:

— Прошедшая короткая неделя на американских рынках завершилась ростом всех основных фондовых индексов более чем на 2%. Оптимизм в отношении вакцин против Covid-19, а следовательно, в отношении перспектив восстановления глобальной экономики, подкрепленный устранением политических рисков после президентских выборов в США, создал благоприятные условия для рисковых активов. На прошлой неделе индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку 30 000 п., повысившись за неделю на 2,2%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite установили новые исторические максимумы, показав рост на 2,3% и 3% соответственно на новом витке спроса на акции компаний техсектора. — Прошедшая короткая неделя на американских рынках завершилась ростом всех основных фондовых индексов более чем на 2%. Оптимизм в отношении вакцин против Covid-19, а следовательно, в отношении перспектив восстановления глобальной экономики, подкрепленный устранением политических рисков после президентских выборов в США, создал благоприятные условия для рисковых активов. На прошлой неделе индексвпервые в истории преодолел отметку 30 000 п., повысившись за неделю на 2,2%. Индексы S&P 500 иустановили новые исторические максимумы, показав рост на 2,3% и 3% соответственно на новом витке спроса на акции компаний техсектора.

Из других новостей выделим сообщения о том, что новый президент США Джо Байден практически сформировал свой экономический блок. Возможно, особенный интерес для рынка представляет новость о том, что Казначейство США возглавит, вероятно, уже известный инвесторам человек – бывшая глава ФРС США Дж. Йеллен. Г-жа Йеллен считается благоприятной фигурой для рынков. Предполагается, что она является сторонником стимулирующей финансовой политики и будет выступать за дальнейшие фискальные стимулы. Если Йеллен будет выдвинута на эту должность и утверждена Сенатом, то она останется в истории США не только как первая женщина глава ФРС, но и как первая женщина в должности секретаря Казначейства США.

На этой неделе инвесторы будут следить за ходом встречи ОПЕК+, где будет обсуждаться продление действующих ограничений по добыче нефти на первый квартал или даже всю первую половину года. Кроме того, перед Сенатом выступят глава ФРС США Дж. Пауэлл и глава Казначейства США Стивен Мнучин. А сезон отчетности завершат такие компании как Zoom Video, Salesforce.com и Snowflake. В макроповестке важным является ноябрьский отчет по рынку труда, который выйдет в конце недели. До этого будут опубликованы данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США и стран Европы.

Российские фондовые индексы на минувшей неделе показали отличные темпы роста (около 3% по обоим индексам), следуя за мировыми аналогами и реагируя на благоприятную конъюнктуру рынка нефти. В нефтегазовом секторе опережающие результаты показали акции Лукойла (+6,3%). Компания опубликовала результаты за 3 кв. 2020 г. по МСФО, которые показали улучшение ключевых финансовых показателей благодаря восстановлению цен на энергоносители и превышение прогнозов. Свободный денежный поток, который служит базой для выплаты дивидендов, увеличился более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 115 млрд руб. Дивидендная доходность акций Лукойла по итогам 2020г. может составить около 4,8%.

Акции Сбербанка выросли на прошлой неделе на 5,1% в преддверии Дня инвестора, на котором освещалась стратегия банка до 2023 г. Акции Яндекса подскочили на 7,8%, в том числе на повышении целевой цены бумаг инвестбанком Bank of America, а также на статьях в глобальной прессе о том, что бумаги являются кандидатами на включение в индекс Nasdaq. Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на рынок.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.