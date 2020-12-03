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От антиквариата до банки грибов. На аукцион «Екатерининской Ассамблеи» выставили 14 лотов

От антиквариата до банки грибов. На аукцион «Екатерининской Ассамблеи» выставили 14 лотов
Иллюстрация: СОСПП

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) представил полный список лотов, которые будут разыграны на благотворительном аукционе уже 4 декабря.

#СОСПП#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

Эксклюзивные и интересные предметы для благотворительного мероприятия предоставили не только уральские промышленники и бизнесмены, но и звезды российского кино. Так, актриса Алиса Фрейндлих передала на «Екатерининскую Ассамблею» баночку маринованных грибов. Народная артистка сама их собирала, варила и мариновала. Вместе с угощением Алиса Бруновна передает рецепт приготовления своего фирменного блюда.

Этот лот — уже второй, представленный на благотворительный аукцион 2020 г. российскими актрисами. Ранее DK.RU писал о лоте, который предложила Ингеборга Дапкунайтесертификате на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра Наций. Для участников «Екатерининской Ассамблеи» Ингеборга записала видеообращение.

Театральные лоты на этом не заканчиваются. Еще пара лотов-приглашений появилась на аукционе благодаря директору арт-холдинга «Ангажемент» Татьяне Самойловой — это приглашения на вечер памяти Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова и билет на две персоны в театр «Зарядье» на творческий вечер, посвященный юбилею Никиты Михалкова.

Вечер памяти своего художественного руководителя Олега Табакова МХТ планирует провести весной 2021 г. на исторической сцене. Мероприятие, в котором примут участие ученики, друзья и коллеги Олега Табакова, будет носить закрытый характер. Также закрытым будет творческий вечер в честь Никиты Михалкова. 21 октября 2020 г. советский и российский актер, режиссер и сценарист отметил 75-летие. Вечер, посвященный юбилею живого классика кинематографа, пройдет в апреле 2021 г. в театре «Зарядье». Победители розыгрыша смогут попасть на закрытые мероприятия.

Приглашения на различные мероприятия есть и в других лотах. Так, четыре билета на запись программы «Comedy Club» с открытой датой предоставил генеральный директор ОАО «Центральный Универмаг (Пассаж)» Константин Погребинский.

Лот от Погребинского

Андрей Козицын, генеральный директор УГМК, в этот раз выставил на аукцион антикварную книгу «Народы Европы». Энциклопедическое издание, выпущенное на рубеже 19 и 20 веков, посвящено традициям и обычаям народов европейского континента, их культуре, политическому строю и социальным отношениям. Замысел авторов состоял в том, чтобы максимально широко осветить жизнь народностей и показать общую картину общеевропейских исторических реалий конца XIX века. Составители издания — известные писатели, историки и географы. Книга обладает коллекционной ценностью, уверяют эксперты «Екатерининской Ассамблеи».

Лот от Андрея Козицына

Основатель и владелец ГК «Сима-Ленд» Андрей Симановский предоставил организаторам аукциона малахитовый стол в традициях XVIII века. Предмет мебели существует в единственном экземпляре: он сделан в лучших традициях уральской школы камнерезного искусства по технологии «русская мозаика XVIII века» профессионалами камнерезного дома Антонова и Литейной мастерской «Дубровин». Основание стола из дуба, металл: бронза, позолота.

Лот от Симановского

Сергей Мазуркевич, генеральный директор группы компаний «ТРАНССИБУРАЛ», предложил в качестве лота позолоченный кинжал, инкрустированный рубинами. Лезвие выполнено из булатной стали с нанесением художественной гравюры.

Это настоящее произведение искусства, которое наверняка станет достойным пополнением любой частной коллекции холодного оружия. Мастера не просто выточили нож, они вложили в свою работу душу, чтобы создать по-настоящему совершенную композицию, — отмечают организаторы аукциона.

Лот от Мазуркевича

Специально к юбилею «Екатерининской Ассамблеи» в ювелирном доме CHAMOVSKIKH изготовили символ «Екатерининской Ассамблеи» в виде броши с двумя переплетающимися буквами Е и А. Драгоценность выполнена из белого золота и усыпана бриллиантами — всего их 144 размером 0,596 карат.

Лот от Чамовских

Мы уже рассказывали о лоте, который выставил директор ООО «Малышева 73» Игорь Заводовский и который тоже можно отнести к произведениям искусства: наградные золотые часы Его Императорского Величества. Женские золотые часы изготовлены по заказу Николая II самой известной в России часовой маркой «Павел Буре». История часовой династии Буре неразрывно связана с историей страны. Торговый дом Павла Буре производил и продавал карманные, настенные, каретные, настольные, а позже и наручные механические часы. Павел Карлович, а затем и его наследник Павел Павлович Буре занимали должность штатного оценщика часов для Его Величества. Часы, представленные на аукционе, сделаны в 1907-1908 гг. и обогатят коллекцию любителей антиквариата.

На лицевой крышке часов изображен Государственный герб, который устанавливался для награждений к юбилею «300 лет Дома Романовых». К лоту прилагается экспертное заключение. 

Лот от Заводовского

Две камнерезные фигурки — скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын»выставил на аукцион директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Скульптуры выполнены в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. В 2016 г. произведения экспонировались в Национальном музее Лихтенштейна.

Лот от Сергея Шмотьева

Депутат Госдумы, российский биатлонист Антон Шипулин предложил на аукцион беговые лыжи Fisher, на которых он выступал на Олимпиаде-2014. На лицевой стороне лыж спортсмен оставил автограф.

Лот от Антона Шипулина

VIP-ложу на матчи футбольного клуба «Урал» в сезоне 2020/2021 выставил в качестве лота президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Комфортабельная ложа оборудована всем необходимым для удобного просмотра футбола на стадионе «Екатеринбург Арена». Сертификат включает в себя приглашение для 15 персон на 6 матчей Чемпионата России в сезоне 2020-2021.

Лот от президента ФК Урал

Еще один «футбольный» лот предоставил генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов — это футболка с автографами сборной России ЧМ по футболу-2018

Лот от Сергея Скуратова

Напомним, благотворительный вечер «Екатерининской Ассамблеи» состоится 4 декабря. Это будет десятая по счету, юбилейная Ассамблея.

Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта победителя Екатерининской Ассамблеи-2020. В этом году им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна с проектом «Здоровье ученика – приоритет школы!», который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. На реализацию проекта требуется 16 млн руб.

Стоимость билета в этом году составит 40 тыс. руб. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию благотворительных проектов.

Если «Екатерининская Ассамблея-2020» соберет больше, оставшиеся средства будут направлены организациям, занявшим второе и третье места в рейтинговом голосовании: НКО «Благое дело» с проектом «Социополис – новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области», на финансирование которого требуется 22 млн руб., и центру нутритивной поддержки на базе ОДКБ по обеспечению лечебным питанием детей с паллиативными состояниями. Для этого проекта нужно 30,1 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что Екатерининская Ассамблея, прошедшая в декабре 2019 г. при партнерстве «Делового квартала», собрала рекордную сумму в 86,5 млн руб. В этом году на площадке нашего издания также прошел благотворительный интернет-аукцион в рамках Ассамблеи. На нем были разыграны три лота, которые принесли 280 тыс. руб. За три года на совместном аукционе, проводимом «Деловым кварталом» и СОСПП, был собрано 950 тыс. руб.

Фото и видео предоставлены СОСПП

Автор: Инна Вейн
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