Перспектива часто там, над чем все смеются. Принципы выбора бизнеса для вложений
Будущего победителя часто можно назвать «помешанным умельцем». Этого мнения придерживается венчурный инвестор Джейсон Клаканис, вложившийся сразу в несколько «единорогов».
Венчурный инвестор Джейсон Клаканис вложился в шесть «единорогов», включая Uber. Все они теперь оцениваются более чем в $1 млрд. Как он узнает компании с большим будущим? По определенным критериям.
1. Бизнесмен уверен в своем деле и сосредоточен на деталях
По мнению Джейсона Клаканиса, важна не сама бизнес-идея, а личность основателя стартапа.
Предприниматель должен быть достаточно умным и гибким, чтобы, в случае если он создает неправильный продукт на неподходящем для него рынке, он мог принять решение изменить направление.
Эксперт определяет победителя как «помешанного умельца». Это человек, готовый реализовывать идеи, которые другие считают совершенно безумными. Джейсон также обращает внимание на внимательность к деталям начинающего предпринимателя.
2. Его цели часто не одобряют окружающие
Допустим, несколько разработчиков решили создать приложение, а группа ученых — открыть биохимическую лабораторию, чтобы найти лекарство от рака. Обе команды получат много критики, даже от близких людей — просто потому, что искать проблемы в других легче всего.
Именно поэтому так важно верить в свою идею. Как правило, самых высоких результатов достигает тот, кто не обращает внимание на то, что говорят остальные.
Критики ничего не добились в жизни. Можете ли вы назвать хотя бы одного своего любимого критика?
3. Бизнес для него не только способ заработать
Еще один из основных критериев отбора Джейсона — цель, ради которой стартапер хочет построить компанию. По его словам, около 25% людей, предлагающих ему свои идеи, создают бизнес, чтобы заработать. И такие проекты он не рассматривает. Дело не в том, что это плохая цель.
Есть намного более легкие способы зарабатывать, чем создавать собственную компанию. В этом деле риск неудачи составляет 70-80%.