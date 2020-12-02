Перспектива часто там, над чем все смеются. Принципы выбора бизнеса для вложений

Будущего победителя часто можно назвать «‎помешанным умельцем». Этого мнения придерживается венчурный инвестор Джейсон Клаканис, вложившийся сразу в несколько «единорогов».

Венчурный инвестор Джейсон Клаканис вложился в шесть «единорогов», включая Uber. Все они теперь оцениваются более чем в $1 млрд. Как он узнает компании с большим будущим? По определенным критериям.

1. Бизнесмен уверен в своем деле и сосредоточен на деталях

По мнению Джейсона Клаканиса, важна не сама бизнес-идея, а личность основателя стартапа.

Предприниматель должен быть достаточно умным и гибким, чтобы, в случае если он создает неправильный продукт на неподходящем для него рынке, он мог принять решение изменить направление.

Эксперт определяет победителя как «‎помешанного умельца». Это человек, готовый реализовывать идеи, которые другие считают совершенно безумными. Джейсон также обращает внимание на внимательность к деталям начинающего предпринимателя.

2. Его цели часто не одобряют окружающие

Допустим, несколько разработчиков решили создать приложение, а группа ученых — открыть биохимическую лабораторию, чтобы найти лекарство от рака. Обе команды получат много критики, даже от близких людей — просто потому, что искать проблемы в других легче всего.

Именно поэтому так важно верить в свою идею. Как правило, самых высоких результатов достигает тот, кто не обращает внимание на то, что говорят остальные.

Критики ничего не добились в жизни. Можете ли вы назвать хотя бы одного своего любимого критика?

3. Бизнес для него не только способ заработать

Еще один из основных критериев отбора Джейсона — цель, ради которой стартапер хочет построить компанию. По его словам, около 25% людей, предлагающих ему свои идеи, создают бизнес, чтобы заработать. И такие проекты он не рассматривает. Дело не в том, что это плохая цель.