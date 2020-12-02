В Свердловской области определили лучших экспортеров — 2020

Победителями стали 10 компаний в шести номинациях из числа малого и среднего бизнеса. Они показали самые значимые достижения в сфере экспортной деятельности.

По итогам первого полугодия 2020 г. Свердловская область занимает третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта. 2,3 тыс. предприятий поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Малых и средних из них — более тысячи.

Свердловская область является одним из ведущих экспортных субъектов страны. Конкурс «Экспортер года» является неотъемлемой частью региональной политики поддержки МСП и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сегодня перед нами стоит задача увеличить в экспорте долю субъектов малого и среднего предпринимательства с текущих 5% до 9% к 2024 году, — говорит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Глава ведомства добавила, что в этом году региональный конкурс проходил одновременно с Всероссийской премией в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Бизнесу была предложена единая платформа для приема заявок и документов — сайт Российского экспортного центра, что позволило компаниям принимать участие в обоих конкурсах.

Задача конкурса «Лучший экспортер», а также всех существующих сегодня программ поддержки экспортеров, — показать, что выйти на зарубежные рынки реально. В 2020 году этот конкурс обрел еще больший смысл. Компании-победители показывают пример эффективной работы вопреки обстоятельствам. Мы проводим конкурс уже 6 лет. Из года в год наблюдаем рост числа компаний-участников. В 2018 году было подано 25 заявок, в прошлом году — 41, в этом году поступило 48 заявок. Всего за 6 лет в конкурсе приняло участие около 180 субъектов малого и среднего бизнеса региона, —отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Центр поддержки экспорта, который действует на базе фонда, за 11 месяцев 2020 г. оказал поддержку 346 субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате чего 91 компания заключила 238 экспортных контрактов поставки на сумму $25,6 млн.

Для каждого победителя предусмотрен комплект призов, в том числе — застроенный стенд на международной выставке на территории страны или за ее пределами в 2021 г.

Победителями «Экспортер года-2020» среди малых и средних предприятий стали:

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности. Микробизнес» — ООО «СТОМЭКСПО» (г. Екатеринбург). Компания поставляет зуботехническое оборудование торговой марки «АВЕРОН» в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Грузию, ОАЭ, Италию, Армению.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности. Малый бизнес» — ООО «Вега» (г. Екатеринбург). Предприятие специализируется на производстве строительных металлических конструкций, оборудования для вентиляции, монтажных узлов трубопровода, а также трубопроводов циркуляционного водоснабжения. География экспорта — Беларусь.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности. Средний бизнес» — ООО «ПААЗ» (Первоуральский Автоагрегатный завод, г. Первоуральск). Завод производит амортизаторы для коммерческого транспорта. Поставки налажены в Казахстан и Беларусь.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — ООО «НПК ГидроИнТех» (г. Березовский). Компания разрабатывает и выпускает продукты для сельскохозяйственных предприятий на основе торфо-сапропелевого концентрата. Страны-партнеры — Турция, Германия, Киргизия, Узбекистан, Китай.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» — ООО «Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН» (г. Екатеринбург). Туроператор международного въездного туризма «Экспортер года» не только в Свердловской области, но и в числе призеров (3 место) окружного этапа конкурса в УрФО. Компания работает с Соединенным Королевством, Германией, Францией, Японией.

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний малого и микробизнеса» — ООО «МСТ Компани» (г. Екатеринбург). Компания разрабатывает и внедряет различные платежные решения для всех сфер бизнеса (создание кросс-платформенного программного обеспечения для POS-терминалов, разработка модульной финтех платформы для бизнеса и др.) География экспорта включает: Болгарию, Бельгию, Малайзию, Индию, Соединенные Штаты, Словакию, Норвегию, Грецию, Канаду, Кувейт, Гватемалу, Венгрию и еще порядка 10 стран. ООО «МСТ Компани» также является победителем окружного этапа «Экспортера года» в УрФО (2 место).

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний среднего бизнеса» — ООО ВКП «Сигнал-пак» (г. Екатеринбург). Компания разрабатывает и производит упаковочное и технологическое оборудование для предприятий пищевой отрасли. География экспорта: Беларусь, Казахстан, Украина, Латвия, Узбекистан, Киргизия, Монголия, Израиль и другие страны.

В номинации «Экспортер года. Трейдер года (для торговых домов). Микробизнес» — ООО «Пенетрон-Экспорт» (г. Екатеринбург). Компания осуществляет экспортные поставки материалов для гидроизоляции и строительства объектов различного назначения. Потребители продукции находятся в странах: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан, Грузия, Эстония, Молдова, Таджикистан, Киргизия, Армения, Чехия и др. Компания также стала победителем (1 место) в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года» в УрФО в категории «Малое и среднее предпринимательство».

В номинации «Экспортер года. Трейдер года (для торговых домов). Малый бизнес» — ООО «Росметаллопрокат» (г.Серов). Компания поставляет металлопрокат в Узбекистан, Украину, Казахстан, Киргизию, Беларусь, Таджикистан, Азербайджан. Также «Росметаллопрокат» занял 2 место в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Уральском Федеральном округе в категории «Малое и среднее предпринимательство» в номинации «Трейдер года».

В номинации «Экспортер года. Прорыв года» — ООО «Шейкер Тех» (г. Екатеринбург). Компания создает автоматизированные фитнес-бары. Страны-партнеры: Соединенное Королевство, Катар, Испания, Германия, Черногория, Эстония, Казахстан, Беларусь.

Также в ходе церемонии была награждена компания «Энергостальконструкция» (ООО) за 3 место в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года» в УрФО в категории «Малое и среднее предпринимательство», номинация — «Прорыв года».

Мы делаем для фитнес-клубов аппараты, которые готовят протеиновые коктейли. На экспорт вышли относительно недавно — в 2019 году. С фондом сотрудничаем с 2018 года. Он помог пройти сертификацию оборудования, — рассказал генеральный директор «Шейкер Тех» Андрей Ромодин.

Первый заместитель генерального директора ООО «ПААЗ» Максим Хусаинов также отметил помощь Фонда в организации экспортной деятельности.