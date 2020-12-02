«Кризисы убили командно-административный подход». Почему компании больше не нужен лидер

«2020 год переломил наши представления о том, как компании должны работать». Тот, кто еще вчера был надежно стоящим на ногах руководителем, теперь может легко и быстро лишиться должности.

Писатель, директор фирмы Merryck & Co Адам Брайант объясняет, что не так с популярной гуманистической концепцией лидерства. Главное из колонки — в материале DK.RU.

Полвека назад Роберт Гринлиф опубликовал эссе «Слуга в роли лидера», благодаря которому в деловом лексиконе появилась фраза «лидерство-служение». Это понятие стало важным противовесом командно-административному стилю лидерства той эпохи. Вскоре у него появилось множество последователей. Компании и руководители приняли лидерство-служение как основную философию управления.

И многие из сотен руководителей, у которых я брал интервью на протяжении многих лет, признавались, что верят в лидерство-служение. Эта концепция прошла долгий путь, достойный оваций. Но я со всем почтением заявляю, что пора отказаться от этой фразы.

Гринлиф, который начал свою карьеру в American Telephone and Telegraph (ныне AT&T), прежде чем полноценно погрузиться в написание статей и консультирование по вопросам управления, признался, что его вдохновил роман Германа Гессе «Паломничество в страну Востока», опубликованный в 1932 году. Это история о мифическом путешествии группы людей. Главный герой, Лео — слуга, который выполняет черную работу команды, но «поддерживает ее своим духом и песней», пишет Гринлиф. Затем Лео исчезает, а остальные оказываются не в состоянии продолжать путешествие без него.

Для меня эта история ясно говорит о том, что великий лидер сперва воспринимается как слуга, и этот простой факт служит ключом к его величию, — написал Гринлиф. — Лео на самом деле был лидером все это время, но в первую очередь он был слугой, потому что именно такова его глубокая внутренняя сущность. Лидерство было возложено на человека, который по природе был склонен к служению. Это было что-то дарованное или предложенное, что можно отнять. А его природа — это то, что не было даровано или предложено, и то, что невозможно отнять.

Читайте также: «Хорошее решение не равно правильное. Примите его осознанно и вовремя, пусть и с ошибкой»

Позже в своем эссе Гринлиф объясняет важность этой истории для лидеров того времени: «Появляется свежий критический взгляд на вопросы власти и авторитета, и люди начинают учиться, пусть и неуверенно, меньше принуждать и больше поддерживать друг друга. Возникает новый моральный принцип, который гласит: единственная власть, заслуживающая верности, — это та, которая свободно и сознательно дается лидеру в ответ на его очевидный статус лидера-слуги и пропорционально ему».

Это было написано в 1970 году, и эти слова подсказали новый путь лидерам, которые все еще придерживались иерархического подхода: «Вы будете делать то, что я вам говорю, потому что я выше по рангу». Этот стиль оказался полезен для легендарных лидеров, таких как пионер кабельного телевидения Тед Тернер, герой биографии 1981 года «Веди, следуй или уйди с дороги». В то же время авторитарные лидеры, например, Стив Джобс, тоже добивались успеха, несмотря на известное нетерпение к любому, кто не разделял их взгляды на ведение бизнеса.

Но с тех пор корпоративный мир кардинально изменился, особенно в 2020 году. Бесконечные кризисы убили командно-административный подход: лидеры быстро потеряют доверие, если будут притворяться, что у них есть ответы на все вопросы. Корпорации также признали необходимость играть более широкую роль в таких вопросах, как социальная справедливость и защита окружающей среды.

Сейчас руководить и значит служить различным людям. Да, есть много скептиков, которые считают, что компании по-прежнему будут ставить акционеров на первое место за счет других заинтересованных сторон. Но все больше людей соглашаются, что этот год переломил наши представления о том, как компании должны работать. Руководители, которые думают иначе, долго не продержатся на своей должности, поскольку столкнутся с давлением со стороны совета директоров, сотрудников, инвесторов и клиентов.

От формулировки «лидерства-служения» стоит отказаться еще и потому, что вряд ли сотрудники обсуждают руководителей в таких терминах в повседневной жизни: «Что думаешь про своего начальника?» — «Да замечательный человек, лидер-слуга!».

Каким же понятием нужно заменить лидерство-служение? Принимая во внимание все мои разговоры с лидерами и то, что последние 30 с лишним лет я работал как на замечательных, так и на ужасных боссов, ключевое отличие между лидерами для меня — то, бескорыстны они или эгоцентричны. Считают ли они людей, которые работают на них, просто активом, который помогает им в достижении целей, или видят своей обязанностью помогать команде расти и развиваться?

Это различие хорошо сформулировала Сью Десмонд-Хеллман, когда была генеральным директором Фонда Билла и Мелинды Гейтс: «Мои родители просто замечательные, они всегда верили, что каждый может внести свой вклад, и всегда думали о том, как выявить в людях лучшее. Поэтому, встречаясь с людьми, я всегда думаю: что мне в вас понравится? Я не думаю: как вы можете меня подвести?» — говорила она мне в интервью. Такой взгляд переносит ответственность с лидера на работника.

При этом я не утверждаю, что бизнес-лидеры полностью бескорыстны. Они не волонтеры, и многим топ-менеджерам хорошо платят за их работу. Я имею в виду их человеческую сущность, ценности и влияния, которые формировались в них с раннего возраста.

Ранее на DK.RU: «Будущему предпринимателю хорошо поработать. В разных компаниях, с разными граблями»