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Частный сектор у «Радуга Парка» застроят высотками

Частный сектор у «Радуга Парка» застроят высотками
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Застройщик сможет построить многоэтажки и общественно-деловые здания после того, как сменит категорию земель и расселит частный сектор. Реновация начнется до 2025 г.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга объявила о старте общественных обсуждений по поводу поправок в Правила землепользования и застройки. В поправках говорится о смене статуса для 20 га земли на ВИЗе напротив ТРЦ «Радуга Парк».

Речь идет о нескольких кварталах в границах улиц Репина — Коперника — Краснокамская — Отрадная. Там сейчас расположены дома частного сектора, несколько магазинов, шиномонтажка и автосервис. Этим землям присвоена категория Ж-2 — индивидуальная жилая застройка, но к 2025 г. категорию хотят сменить на Ж-5 — многоэтажная жилая застройка. На данной земле застройщик сможет возводить многоэтажное и среднеэтажное жилье и общественно-деловые здания.

Начать стройку рядом с ТРЦ «Радуга Парк» можно будет после того, как девелопер расселит частный сектор и приведет в порядок все документы, а также сменит категорию земель. Но сначала один из застройщиков должен выразить интерес поучаствовать в реновации. 

Как рассказывал DK.RU, реновация частного сектора на ВИЗе является перспективной для города. Ранее несколько застройщиков уже выразили интерес по оснащению района новым жильем. Так, «ЖСК-Перспектива» (структура девелоперской компании «Астра») и архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» представили план застройки Цыганского поселка в границах ул. Металлургов — Викулова — Плотников — Краснокамской — Отрадной. Согласно проекту планировки, который сейчас проходит процедуру общественных обсуждений, на территории 18,69 га будет возведен жилой район с домами переменной этажности — от 9 до 31 этажа. Завершить строительство планируется к 2035 г. В новом микрорайоне должны поселиться почти 12 тыс. человек.

В середине июля 2020 г. глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания земли на соседней территории — в границах ул. Краснокамской — Плотников — Викулова — Коперника. Застраивает эту территорию компания «НКС Девелопмент». Она планирует возвести здесь 129 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на проживание 4,3 тыс. человек.

Автор: Екатерина Тарханова
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