Темная лошадка. Самой богатой компанией Свердловской области стала неизвестная фирма

Согласно официальной отчетности ФНС, в Свердловской области новый лидер в рейтинге самых богатых компаний. Фирма показала рекордную выручку по итогам 2019 г. и обогнала традиционных лидеров.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Уралснаб» по итогам 2019 г. показало самую большую выручку среди всех предприятий Свердловской области, пишет Ura.ru. Выручка компании за 2019 г., согласно данным ФНС, составила 581,3 млрд руб. — это больше, чем показывают традиционные лидеры рейтинга. Например, ЕВРАЗ НТМК отчитался о выручке в размере 190,7 млрд руб., выручка корпорации «ВСМПО-Ависма» составила 90,1 млрд руб., а авиакомпании «Уральские авиалинии» — 88,5 млрд руб.

Директором организации является Порхачев Дмитрий Эдуардович. Основным видом деятельности компании указана «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Размер уставного капитала 10 тыс. руб.

Богатейшая фирма Свердловской области была зарегистрирована 13 сентября 2019 г. «ТД Уралснаб» зарегистрирован по адресу ул. Грибоедова, д. 32К20, ОФИС 504/Б. Согласно информации в базах данных, у компании нет сайта, контактного номера телефона, фирма не имеет чистой прибыли, основных средств и не сдавала бухгалтерскую отчетность.

Аналитик «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин рассказал, что отчетность данной компании может оказаться банальной ошибкой в системе ФНС:

У меня три версии по убыванию вероятности, откуда такая отчетность. Первое — это глюк ФНС. Вернее, их всех этих новомодных компьютерных систем. Второе — это прикол директора. Согласитесь, что когда вы указываете и выручку, и себестоимость в точности равными, то не возникает никаких налогов? Если я верно понимаю, то подавать электронноый баланс формы 1 и формы 2 можно просто вбивая туда цифры вручную. Хотя обычно системы его могут считать автоматически. Что, если директор просто прикололся? Ведь никаких же последствий! А система просто не проверила — бьется ли это с книгой покупок и продаж. И опубликовала! Это вообще мог быть вексель какой-нибудь. Откуда мы знаем — как там все по каким счетам разложилось, прежде чем попасть в выручку? Вариант третий, самый маловероятный. Это компания — прокладка для тех, кто не хотел светиться как бенефициар. ОКВЭДы у этой конторы — торговля топливом (всяким). Поэтому чего бы не прогнать через прокладку 7,75 ярдов баксов каким-нибудь топливным генералам?

Напомним, что в сентябре 2020 г. Forbes опубликовал рейтинг «200 крупнейших частных компаний России». В списке оказались шесть компаний, которые зарегистрированы в Свердловской области, сообщал DK.RU. Выше всех в рейтинге расположилась Группа Синара Дмитрия Пумпянского.