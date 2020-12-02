Фармкомпания Сбера может стать единым поставщиком вакцины от коронавируса для государства

Наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика правительству предлагает Минздрав. Такой статус позволит компании заработать 7,5 млрд руб. — ей будут гарантированы рынок сбыта и заказы.

Компания «Иммунотехнологии», которую Сбербанк зарегистрировал в мае 2020 г., рассматривается на роль единого поставщика вакцин от Covid-19, пишут «Ведомости». Наделить компанию статусом единого поставщика вакцин на госзакупках предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко в письме к премьеру Михаилу Мишустину. Он указал, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков», а Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства, согласно которому компания наделяется статусом единого поставщика.

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Мурашко также просить Мишустина поручить Минфину, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе согласовать проект «в возможно короткие сроки».

Информацию о том, что «Иммунотехнологии» рассматриваются в качестве единого поставщика вакцин для госзаказа, подтвердил также гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Но выберет ли правительство единым поставщиком именно «Иммунотехнологии», пока неясно. По словам Шуляка, на эту роль претендуют и другие компании, в том числе «Р-Фарм» Алексея Репика. Сам Репик это опроверг.

При этом у «Иммунотехнологий» нет собственных производственных и логистических мощностей, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Компании придется привлекать других дистрибуторов, чтобы обеспечить хранение и поставку вакцин в должном температурном режиме. Изначально предполагалось, что структура будет искать площадки для производства российской вакцины «Спутник V» и ее продвижением, а не поставками в регионы, добавил он. Наделить статусом единого поставщика было бы логично структуру «Ростеха», компанию «Нацимбио», которая с 2015 г. выступает единым поставщиком вакцин для национального календаря профилактических прививок.

По словам Шуляка, если потребность государства в вакцине для профилактики коронавируса может составить порядка 70 млн доз в год, при цене до 1000 руб., о чем говорил экс-глава ФАС Игорь Артемьев, то размер госзаказа составит минимум 50 млрд руб. При дистрибуторской наценке в 15% от стоимости препарата у производителя единый поставщик сможет заработать порядка 7,5 млрд руб. в год, причем компании гарантированы заказы и рынок сбыта.