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Миссия — формирование цивилизованного рынка. УПН празднует юбилей

Миссия — формирование цивилизованного рынка. УПН празднует юбилей
Иллюстрация: DK.RU

15 декабря 2020 года ассоциация профессионалов рынка недвижимости Свердловской области отмечает 25-летие. УПН объединяет значительную часть профессионалов рынка недвижимости.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

История Уральской палаты недвижимости — история риэлторского бизнеса, который выбрал совершенный путь развития. Все эти годы ассоциация создавала цивилизованный и упорядоченный рынок, комфортный для совершения и сопровождения сделок с недвижимостью. В Уральскую палату недвижимости может любой участник рынка, который прошел соответствующую проверку качества оказываемых услуг. Приоритетной задачей ассоциации является соблюдение профессионалами единых стандартов оказания услуг, которые понятны всем — и риэлторам, и их клиентам. 

Владимир Дворкин
Владимир Дворкин
президент УПН с 1995 по 2000 год, ныне руководитель проекта в компании «ТПлюс» (г.Москва)
УПН явилась цементирующим звеном по формированию рынка недвижимости в области, смогла предотвратить его стихийность и, тем самым, явилась организатором цивилизационного пути развития рынка недвижимости. В этом её отличие от других союзов и объединений, которые были одним из звеньев отраслевых процессов, но не организаторами. Вспоминая то время, я благодарю команду пионеров рынка, создателей УПН, за споры, идеи и преданность новому делу.

Добросовестность компаний в оказании услуг по сопровождению сделок с недвижимостью и цивилизованные способы разрешения конфликтов между агентствами и клиентами — одна из главных задач УПН.  Много лет при Палате действует Третейская комиссия, которая разрешает споры между участниками рынка в досудебном порядке. При рассмотрении дел комиссия руководствуется законодательством РФ, а также профессиональными стандартами и Кодексом этики членов УПН.

Прежде Уральская палата недвижимости активно участвовала в лицензировании риэлторской деятельности, после его отмены сертифицирует агентства, является территориальным органом по сертификации. Сертифицированные агентства оказывают услуги по единому стандарту, их агенты и брокеры аттестованы и постоянно подтверждают квалификацию, а ответственность компаний застрахована.  

Эдуард Богданов
Эдуард Богданов
президент УПН с 2015 по 2017, ныне директор РК «Богданов и партнеры», вице-президент УПН
Наша Палата нужна была с самого начала ее создания, с 1995 года. Профессиональному сообществу и жителям города для безопасных операций со своей недвижимостью. И Екатеринбург сегодня — один из немногих городов-миллионников в стране с прозрачным и понятным рынком, где разработали и соблюдают стандарты работы, правила игры и при этом действует жесточайшая конкуренция. Уже много лет коллеги из других регионов приезжают к нам перенимать опыт профессионального объединения. Мы делимся, с удовольствием. Сейчас в Екатеринбурге практически нет обращений граждан на плохую работу риэлторов в администрацию города, в общество по защите прав потребителей, в правоохранительные органы. Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией города, разъяснительной работе, деятельности комиссий и комитетов УПН рынок недвижимости работает достаточно слаженно и уверенно. У нас огромный город, а вспомните какие-то громкие скандалы с махинациями на рынке недвижимости, в которые были вовлечены компании-члены УПН? Вот и я не припомню…

Уральская палата недвижимости постоянно стремится обеспечить своим членам комфортные условия для бизнеса.  И для этого ею созданы соответствующие сервисы, программы, информационные источники. Она обучает специалистов по недвижимости, и ее образовательные услуги лицензированы, она формирует профессиональную базу объектов недвижимости, выпускает Вестник УПН, информирует о событиях рынка со страниц собственного сайта upn.ru.

Ежегодно проводит масштабное мероприятие для специалистов рынка — Уральский форум по недвижимости, по географии участников который давно вышел за пределы уральского региона, и собирает на своей площадке большие делегации из других городов страны и зарубежья. В этом году Уральский форум впервые прошел в онлайн-формате, и в нем приняли участие более 1 000 человек. На форуме риэлторы изучают передовой опыт в области совершения сделок с недвижимостью, оказания услуг, знакомятся с новыми технологиями, анализируют рыночные процессы и стремятся понять, как следует развиваться в дальнейшем.

Илона Соболева
Илона Соболева
действующий президент УПН с 2019 года, заместитель директора ЦН «БЭСТ»
У предпринимателей всегда есть выбор: существовать в этом мире в одиночку или объединяться для консолидации усилий. Зачем люди и организации объединяются? - То, что нельзя сделать в одиночку, можно воплотить сообща. В первую очередь я говорю о той ситуации «форс-мажора» или кризиса, в которой мы живем. Нам гораздо проще справляться вместе, поскольку у нашей ассоциации есть инструменты, чтобы эффективно решать сложные вопросы. Лучшее подтверждение эффективности – это формирование одного из лучших региональных рынков недвижимости в России. УПН для риэлторов — это еще и своеобразный бэк-офис, где проводится начальное обучение агентов и брокеров, ипотечных консультантов и пр., организуются интересные корпоративные мероприятия, оказывается нужная юридическая помощь, внедряются полезные сервисы, которые облегчают реализацию и подбор объектов, ипотечных кредитов, страховок для клиента. Уральская палата недвижимости имеет важное значение и для клиентов агентств. Называть себя риэлтором может каждый, но при этом где гарантии, что он является специалистом в своей области? – Заключив договор с сертифицированным агентством – членом Уральской палаты недвижимости, клиент может рассчитывать на то, что ему окажут качественные услуги в рамках стандарта, подтвержденного сертификатом, что его права как потребителя не нарушат. А при возникновении сомнений в риэлторе, человек всегда сможет получить в УПН исчерпывающую информацию и о нем, и о его агентстве в целом.

Палата помогает гражданам и компаниям планировать сделки, выбирать нужную тактику действий. На каждом витке падения или наоборот подъема рынка УПН предоставляет аналитические обзоры и отчеты, обоснованные большой репрезентативной выборкой объектов.  Ее эксперты и аналитики часто дают комментарии на телевидении и в других СМИ по динамике цен, трендам и тенденциям рынка.

Также ассоциация наладила деловое сотрудничество с партнерами, органами власти, другими бизнес-объединениями, интегрировалась в жизнь города и области, и заняла свое место в сегменте недвижимости. Ее экспертов часто приглашают в комиссии при властных структурах, на отраслевые совещания, круглые столы в СМИ, в общественные советы различных организаций и учреждений и пр. УПН успешно реализует собственные социальные проекты — ежегодный бесплатный семинар для граждан «День недвижимости», горячие телефонные линии, бесплатные юридические консультации по вопросам недвижимости и др.

Артур Сафаров
Артур Сафаров
президент УПН с 2003 по 2005 год, генеральный директор агентства недвижимости «ЛиКом»
Рынок Екатеринбурга можно назвать одним из самых цивилизованных в РФ с 90-х годов, когда нами, Уральской палатой недвижимости, были разработаны Стандарты оказания риэлторских услуг, и все члены организации стали придерживаться единых правил работы на рынке. В 1993 году в Екатеринбурге появилась Уральская палата риэлторов. Основы, которые заложили ее прогрессивные создатели, а затем развили последователи из УПН, позволяют и теперь оказывать риэлторские услуги и совершать сделки купли-продажи на прозрачном и безопасном рынке недвижимости. А УПН и сейчас — яркий маяк на нем.
Я уже не вхожу в Совет ассоциации, но по-прежнему в связке с ее активом, с исполнительной дирекцией, и нахожусь в курсе всех дел УПН. Если и существуют моменты сожаления, то они связаны с тем, что профессию риэлтора до сих пор не легализовали на государственном уровне, в РФ так и нет закона о такой деятельности. Пока государство официально не признает риэлторскую деятельность, как ответственную, социально значимую, развиваться сложно. Риэлторский бизнес давно существует, работает в правовом поле, у нас создали все необходимое — рынок услуг, саморегулируемая структура в виде профессиональных ассоциаций, а закона, который был регулировал деятельность риэлторов, нет.
Должность президента УПН — почетный титул, которому в моем случае предшествовал продолжительный период работы в Совете. Многое поменялось на рынке с тех пор, но основное, что заложили в первые годы — правила, стандарты, инструменты саморегулирования и пр., — актуальны и сегодня. Тогда было интересное и продуктивное время. В Свердловской области шло формирование органа регистрации — Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними. УПН активно работала с его руководством и участвовала в создании удобной для всех участников структуры. У Палаты появился собственный не арендуемый офис. Скорее всего, это был первый случай в РФ, когда региональная ассоциация риэлторов разместилась в собственном помещении. Это приобретение я могу положить и в свою копилку достижений. 
А в заключение скажу, что благодаря Уральской палате недвижимости я никогда не стыдился, когда представлялся риэлтором — имидж нашей ассоциации работает на нас, ее участников, повышает наш профессиональный статус. С Днем рождения, УПН!

Автор текста: Светлана Соловьёва

Автор: Гринина Ирина
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