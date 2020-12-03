Миссия — формирование цивилизованного рынка. УПН празднует юбилей
15 декабря 2020 года ассоциация профессионалов рынка недвижимости Свердловской области отмечает 25-летие. УПН объединяет значительную часть профессионалов рынка недвижимости.
История Уральской палаты недвижимости — история риэлторского бизнеса, который выбрал совершенный путь развития. Все эти годы ассоциация создавала цивилизованный и упорядоченный рынок, комфортный для совершения и сопровождения сделок с недвижимостью. В Уральскую палату недвижимости может любой участник рынка, который прошел соответствующую проверку качества оказываемых услуг. Приоритетной задачей ассоциации является соблюдение профессионалами единых стандартов оказания услуг, которые понятны всем — и риэлторам, и их клиентам.
Добросовестность компаний в оказании услуг по сопровождению сделок с недвижимостью и цивилизованные способы разрешения конфликтов между агентствами и клиентами — одна из главных задач УПН. Много лет при Палате действует Третейская комиссия, которая разрешает споры между участниками рынка в досудебном порядке. При рассмотрении дел комиссия руководствуется законодательством РФ, а также профессиональными стандартами и Кодексом этики членов УПН.
Прежде Уральская палата недвижимости активно участвовала в лицензировании риэлторской деятельности, после его отмены сертифицирует агентства, является территориальным органом по сертификации. Сертифицированные агентства оказывают услуги по единому стандарту, их агенты и брокеры аттестованы и постоянно подтверждают квалификацию, а ответственность компаний застрахована.
Уральская палата недвижимости постоянно стремится обеспечить своим членам комфортные условия для бизнеса. И для этого ею созданы соответствующие сервисы, программы, информационные источники. Она обучает специалистов по недвижимости, и ее образовательные услуги лицензированы, она формирует профессиональную базу объектов недвижимости, выпускает Вестник УПН, информирует о событиях рынка со страниц собственного сайта upn.ru.
Ежегодно проводит масштабное мероприятие для специалистов рынка — Уральский форум по недвижимости, по географии участников который давно вышел за пределы уральского региона, и собирает на своей площадке большие делегации из других городов страны и зарубежья. В этом году Уральский форум впервые прошел в онлайн-формате, и в нем приняли участие более 1 000 человек. На форуме риэлторы изучают передовой опыт в области совершения сделок с недвижимостью, оказания услуг, знакомятся с новыми технологиями, анализируют рыночные процессы и стремятся понять, как следует развиваться в дальнейшем.
Палата помогает гражданам и компаниям планировать сделки, выбирать нужную тактику действий. На каждом витке падения или наоборот подъема рынка УПН предоставляет аналитические обзоры и отчеты, обоснованные большой репрезентативной выборкой объектов. Ее эксперты и аналитики часто дают комментарии на телевидении и в других СМИ по динамике цен, трендам и тенденциям рынка.
Также ассоциация наладила деловое сотрудничество с партнерами, органами власти, другими бизнес-объединениями, интегрировалась в жизнь города и области, и заняла свое место в сегменте недвижимости. Ее экспертов часто приглашают в комиссии при властных структурах, на отраслевые совещания, круглые столы в СМИ, в общественные советы различных организаций и учреждений и пр. УПН успешно реализует собственные социальные проекты — ежегодный бесплатный семинар для граждан «День недвижимости», горячие телефонные линии, бесплатные юридические консультации по вопросам недвижимости и др.
Я уже не вхожу в Совет ассоциации, но по-прежнему в связке с ее активом, с исполнительной дирекцией, и нахожусь в курсе всех дел УПН. Если и существуют моменты сожаления, то они связаны с тем, что профессию риэлтора до сих пор не легализовали на государственном уровне, в РФ так и нет закона о такой деятельности. Пока государство официально не признает риэлторскую деятельность, как ответственную, социально значимую, развиваться сложно. Риэлторский бизнес давно существует, работает в правовом поле, у нас создали все необходимое — рынок услуг, саморегулируемая структура в виде профессиональных ассоциаций, а закона, который был регулировал деятельность риэлторов, нет.
Должность президента УПН — почетный титул, которому в моем случае предшествовал продолжительный период работы в Совете. Многое поменялось на рынке с тех пор, но основное, что заложили в первые годы — правила, стандарты, инструменты саморегулирования и пр., — актуальны и сегодня. Тогда было интересное и продуктивное время. В Свердловской области шло формирование органа регистрации — Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними. УПН активно работала с его руководством и участвовала в создании удобной для всех участников структуры. У Палаты появился собственный не арендуемый офис. Скорее всего, это был первый случай в РФ, когда региональная ассоциация риэлторов разместилась в собственном помещении. Это приобретение я могу положить и в свою копилку достижений.
А в заключение скажу, что благодаря Уральской палате недвижимости я никогда не стыдился, когда представлялся риэлтором — имидж нашей ассоциации работает на нас, ее участников, повышает наш профессиональный статус. С Днем рождения, УПН!
Автор текста: Светлана Соловьёва