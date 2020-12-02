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Бизнесу в российских офшорах сулят новые льготы. Поможет ли это привлечь резидентов?

Бизнесу в российских офшорах сулят новые льготы. Поможет ли это привлечь резидентов?
Автор фото: Алексей Баяков . Иллюстрация: Wikimedia.org

Правительство готовит льготные ставки по налогам для резидентов специальных административных районов во Владивостоке и Калининграде. Впрочем, бизнесу в российских офшорах нужно скорее другое.

#НОВОСТИ

В правительстве России обсуждают поправки о снижении ставки налогов с дивидендов и с иной прибыли для резидентов специальных административных районов (САР) во Владивостоке и Калининграде, пишет VTimes со ссылкой на источники. Такого шага для САР или «русских офшоров» бизнес ждал от властей после решения повысить ставки налогов в соглашениях с Кипром и другими популярными низконалоговыми юрисдикциями. 

Сейчас на разных уровнях власти и разными ведомствами обсуждается совершенствование режимов в САР, чтобы повысить привлекательность условий для перевода бизнеса в Россию, но окончательных решений пока нет, говорят в Минфине и Минэкономразвитии. 

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Пока претендовать на ставку налога на дивиденды в 5% в САР могут публичные международные холдинговые компании при выплате дивидендов. При получении дивидендов ставка будет даже нулевой. Но в САР в основном зарегистрировался непубличный бизнес, которые при выплате дивидендов за рубеж должны платить 15% налога— такая ставка зафиксирована в соглашениях об избежании двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Кроме того, резиденты должны налог на прибыль с операционных доходов, с процентов по купленным облигациям и с роялти.

Чтобы повысить привлекательность российских офшоров, Минфин и Минэкономразвития предлагают снизить до 10% налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов и для непубличных компаний в САР, разрешить регионам снижать налог на прибыль до 10% в обмен на инвестиции и гарантировать неизменность налоговых условий для резидентов САР.

Такой компромисс позволит сохранить привлекательность «русских офшоров» в условиях пересмотра налоговых соглашений, считает чиновник финансово-экономического блока. Но назвать режим САР офшорным нельзя, пока налоги не обнулены, говорит партнер EY Марина Белякова. Чтобы привлечь в САР широкий круг инвестиционных компаний, нужно смелее применять льготы. Впрочем, бизнес воздерживается от переезда в такие зоны не из-за налоговых условий, а из-за непредсказуемости правового и налогового режима и практики его применения, говорит старший юрист Baker Mckenzie Артем Торопов

 

Автор: Андрей Пермяков
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