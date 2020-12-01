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Массовые увольнения из Wildberries, закрытие дворца после концерта. Главное 1 декабря

Массовые увольнения из Wildberries, закрытие дворца после концерта. Главное 1 декабря
Автор фото: Artes Max. Иллюстрация: Wikimedia.org

Крупнейший онлайн-ритейлер массово сокращает сотрудников? Ледовый дворец в Петербурге закрыли после концерта Басты: Мишустин требует наказать виновных. «Яндекс» запустил конкурента Avito.

#НОВОСТИ

ИТ-сотрудники Wildberries, крупнейшего онлайн-маркетплейса России, пожаловались на массовые сокращения: число уволенных может идти на сотни человек. Как пишет vc.ru, об этом рассказала в Instagram руководительница группы мобильной разработки в Wildberries Татьяна Аверьянова: маркетплейс увольняет людей «целыми командами по "собственному желанию"» и без выплаты компенсаций.

При этом, по ее словам, Wildberries задерживает зарплату, набор новых сотрудников приостановлен, иногда компания отзывает уже отправленные кандидатам предложения. Одновременно на сайтах с отзывами сотрудников о работодателях появились негативные комментарии о кадровой политике компании. 

В самой компании заявили, что информация о массовых увольнениях не соответствует действительности «Как ИТ-компания, мы тестируем различные проекты — в том случае, если проект оказывается неуспешным, то он закрывается, это обычная практика для любого развивающегося бизнеса. Несколько проектов было закрыто и в 2020 году», — заявили в Wildberries.

Яндекс запустил конкурента Avito

Яндекс запустил сервис Яндекс.Объявления, на котором можно купить, продать, обменять или отдать даром различные вещи и товары. Яндекс.Объявления используют знания о товарах, накопленные Маркетом. У продавца и покупателя будет действовать показатель активности, рассчитываемый автоматически — он поможет принять решение о сделке. Указывать номер телефона продавцам необязательно — общаться с покупателем можно будет только в мессенджере. В будущем он сможет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях. 

Крупнейшим сервисом объявлений в России и вторым в мире является Avito, второе место занимает «Юла», принадлежащая Mail.ru Group.

Новый российский гонщик в «Формуле 1»

Никита Мазепин, сын владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, станет новым российским гонщиком в «Формуле 1»: команда Haas подтвердила, что подписала с ним многолетний контракт. Сейчас 21-летний Мазепин занимает третье место в общем зачете пилотов младшей серии «Формула 2». 

Стать гонщиком «Формулы-1» — это мечта всей моей жизни, ставшая реальностью, — прокомментировал Никита Мазепин вступление в команду Haas F1 Team.

Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец в Петербурге после концерта Басты

В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец, где 27 и 28 ноября прошли два массовых концерта рэпера Басты. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительства РФ, на концерт собралось недопустимо большое количество людей, что недопустимо в такой сложной эпидситуации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ призвал разобраться в ситуации и в случае «доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры».

На концертах Басты в Петербурге, как сообщали петербургские СМИ, зрители не соблюдали социальную дистанцию. При этом организаторы заявляли, что все санитарные требования были соблюдены.

Автор: Андрей Пермяков
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