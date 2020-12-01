Макаровский мост может открыться уже в 2021 году

Ранее возле моста появился щит с информацией, что работы продлятся до 2023 г. Но, возможно, срок строительства сократится — все зависит от бюджета и скорости его освоения.

Сегодня директор компании ГУДСР (является подрядчиком на строительстве Макаровского моста), депутат Екатеринбургской думы Павел Пустозеров пообещал открыть реконструируемый Макаровский мост в 2021 г., а не к открытию Универсиады двумя годами позже.

С проектно-сметной документацией все в порядке, просто сдвигаются сроки финансирования на месяц. Но на ходе выполнения работ это не скажется. Есть распоряжение губернатора открыть мост в следующем году, никто его нарушать не собирается», — заявил Пустозеров агентству ЕАН.

Напомним, на информационном табло, установленном на въезде на объект, датой окончания реконструкции указан ноябрь 2023 г. Слова депутата-подрядчика подтверждают версию о том, что власти перестраховываются в связи с пандемией и экономическим кризисом — подобный маневр с переносом сроков обычно используется, если нет уверенности в стабильном финансировании того или иного проекта, предполагает агентство.

Про то, что финансирование стройки может замедлиться, стало известно во время обсуждения в гордуме корректировки бюджета на 2020 г. Как сообщила депутатам глава екатеринбургского департамента финансов Анна Турунцева, финансирование по проекту «Столица» предлагается сократить на миллиард рублей. Из них большая часть — 900 млн — это проекты, которые финансировались из областного бюджета. В том числе строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму, вторая очередь ремонта Макаровского моста и вся подготовка городского благоустройства к Универсиаде.

На вопросы депутатов о том, что случилось, вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин ответил, что возникли проблемы и задержки с подготовкой проектной документации, в связи с чем было решено перенести сроки финансирования проектов, поскольку «был риск неосвоения средств», уточняет ЕАН.

Представители мэрии, впрочем, заверили депутатов в том, что перенос сроков строительства и финансирования никак не скажется на сроке реализации проектов. Во всяком случае, сам мост будет введен в эксплуатацию уже в 2021 г., а дата на информационном щите обусловлена сроком заключения контракта.

У подрядчика уже есть понимание того, что работы можно выполнить раньше срока. Они к этому стремятся. Если форс-мажора не возникнет — должны справиться, — пояснила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Кроме того, контракт предусматривает не только возведение собственно моста, но и организацию транспортной развязки. Эти работы, а также благоустройство территории будут продолжаться в 2022 г., то есть уже после запуска движения по мосту.

Напомним, Макаровский мост на улице Челюскинцев начали реконструировать в 2017 г. Работы разделили на этапы. В ходе первого этапа рядом со старой была построена новая часть моста. Сейчас идет второй этап. Он предусматривает снос старой части и строительство на ее месте второй новой части. Во второй этап также входит продление улицы Гражданской, с которой можно будет практически напрямую проехать на улицу Никонова. Стоимость работ по текущему этапу — около 1,5 млрд руб.

Макаровский мост должен стать одним из объектов, сданным к Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 г. с 8 по 19 августа 2023 г. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб., писал DK.RU.