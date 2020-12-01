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В России новый рекорд смертей от коронавируса. Как с пандемией справляются другие страны?

В России новый рекорд смертей от коронавируса. Как с пандемией справляются другие страны?
Иллюстрация: Pixabay.com

Франция по заболеваемости почти догнала Россию, хуже всего ситуация по-прежнему в США, Индии и Бразилии. Тогда как на 96 млн населения Въетнама зафиксировано всего 1347 заболевших.

#НОВОСТИ

1 декабря в России было зафиксировано 26 402 новых случая коронавируса, 569 летальных исходов, полностью выздоровело 24 763 человека, сообщил оперативный штаб. Всего в стране выявлено 2,322 млн заболевших, 40 464 умерших, 1,803 млн выздоровевших. 

При этом фактическая смертность может быть существенно выше. В оперативной межведомственной базе о развитии эпидемии коронавируса в России, с которой ознакомились «Медиазона» и «Медуза», содержатся ежедневные данные по каждому региону, и информация по смертности из базы ИЦК во многих регионах очень сильно отличаются от цифр из публично доступной базы «Стопкоронавирус.рф». 

Топ-10 стран по заболеваемости выглядит следующим образом: 

  • США — 13 545 017 
  • Индия — 9 462 809 
  • Бразилия — 6 335 878 
  • Россия — 2 302 062 
  • Франция — 2 275 016 
  • Испания — 1 648 187 
  • Великобритания — 1 633 733 
  • Италия — 1 601 554 
  • Аргентина — 1 424 533 
  • Колумбия — 1 316 806 

Судя по мировой статистике, которую публикует университет Хопкинса, пока лучше всего с пандемией справляются азиатские страны. Интересно, что в Японии на 125,9 млн человек зафиксировано всего 149 752 заболевших, в Китае с 1,4 млрд человек — 92 902 случая, Южной Корее (51,78 млн) — 34 652 случая. В Таиланде с 66,4 млн населения насчитывается всего 4008 случаев Covid-19, а во Въетнаме, где живут 94,6 млн человек — всего 1 347. 

Вьетнам выбрал малобюджетную модель борьбы с коронавирусом, сделав ставку на изоляцию очагов заражения и активную профилактику. Еще в январе власти страны закрыли границу с Китаем, отменили все рейсы из Ухани, где были зафиксированы первые случаи болезни, закрыли школы и вузы. С 1 апреля в стране на три недели ввели режим самоизоляции: гражданам запретили выходить из своих домов без жизненно важной необходимости, в крупнейших городах закрыли торговые центры и туристические объекты, отменили все массовые мероприятия.

Автор: Андрей Пермяков
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