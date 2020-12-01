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ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке

ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке
Иллюстрация: ВТБ

С 1 декабря ВТБ снижает ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн. Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п.

Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка.

Для того чтобы снизить ставку, клиенту необходимо заполнить анкету на оформление ипотеки через сайт ВТБ. После предварительного одобрения кредита заемщик получает доступ к личному кабинету на сайте банка, где сможет загрузить все документы, проконсультироваться с менеджером в чате, выбрать удобную дату сделки и оформить ипотеку. Ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% ­— при рефинансировании.

В ВТБ около 70% выдачи ипотеки сегодня приходится на собственные программы без господдержки, например, на покупку готового жилья или рефинансирование, поэтому важно в дополнение к государственным программам повышать доступность ипотеки для населения и в рамках классических банковских предложений. Стратегической задачей для нас является развитие цифровых сервисов, мы стремимся к тому, чтобы они были не только удобнее, но и выгоднее для клиентов, чем стандартные операции в офисе. Поэтому с 1 декабря мы снижаем ставки по ипотеке при оформлении кредита на сайте. С учетом продолжающейся пандемии это не только выгодно, но и более безопасно для заемщиков, — отмечает Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, начальник управления «Ипотечное кредитование».

Сервис личного кабинета заемщика позволяет в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в онлайн-чате с сотрудником банка. Для подготовки сделки можно пригласить риелтора, чтобы тот загрузил необходимые документы и согласовал объект недвижимости без участия клиента.

Предложение действует в рамках программам «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование» (для клиентов банков, не входящих в группу ВТБ). Возможно получение одобрения без предоставления документов о доходе и занятости в рамках программы «Победа над формальностями». Дисконт «Цифровой бонус» не суммируется с другими скидками.

ВТБ в нынешнем году установил рекорд по выдаче ипотеки за всю историю банка: продажи в конце ноября превысили 800 млрд рублей, что больше результата всего 2019 года. По оценке банка, рынок ипотеки в России в этом году вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 трлн рублей.

Автор: Гринина Ирина
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