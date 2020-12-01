Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.12
76,32
91,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фонд Хабенского собрал 4,3 млн руб. на благотворительном вечере «Сон в зимнюю ночь»

Константин Хабенский и Дмитрий Фесько
Константин Хабенский и Дмитрий Фесько. Иллюстрация: Alliance Legal CG

Фонд Константина Хабенского помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга. Организаторы мероприятия — юридическая компания Alliance Legal CG и event-агентство Анастасии Рыболтовер.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Все, кто хотел поддержать ребят, нуждающихся в дорогом или сложном лечении, собрались 28 ноября в Mentano Cafe.

Этот год особенно непрост. Эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения усложнили нам задачу, но, несмотря на все трудности, мы собрались — говорит Дмитрий Фесько, партнер Alliance Legal CG.

Благотворительный вечер фонда, основанного известным российским актером, состоялся в пятый раз. С творческой программой перед гостями выступили сам Константин Хабенский, Александр Соколовский, Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Антон Богданов, Михаил Башкатов, Виктор Добронравов, Светлана Устинова, Агата Муцениеце, Роман Попов, Денис Дорохов, Ирина Нельсон и другие.

Дети выходят в большую жизнь с пониманием, что можно помочь людям, совершенно неизвестным. Этот год показал, что желание, силы, время помогать другим людям — все это никуда не ушло, — признался Константин Хабенский, учредитель фонда.

Alliance Legal Consulting Group — российская национальная юридическая фирма. Обеспечивает правовое сопровождение крупного и среднего бизнеса, в том числе частных инвесторов и госкорпораций в рамках российского и международного законодательства.

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Заберем деньги у богатых и отдадим больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то»«Заберем деньги у богатых и отдадим больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то»
  • Михаил Лабковский: «Самоуверенным дебилам прекрасно живется»Михаил Лабковский: «Самоуверенным дебилам прекрасно живется»
  • Андрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академиюАндрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академию
  • Александр Аузан: «Сейчас главное слагаемое — персональные данные. Как земля в 14-м веке»Александр Аузан: «Сейчас главное слагаемое — персональные данные. Как земля в 14-м веке»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.