Фонд Хабенского собрал 4,3 млн руб. на благотворительном вечере «Сон в зимнюю ночь»

Фонд Константина Хабенского помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга. Организаторы мероприятия — юридическая компания Alliance Legal CG и event-агентство Анастасии Рыболтовер.

Все, кто хотел поддержать ребят, нуждающихся в дорогом или сложном лечении, собрались 28 ноября в Mentano Cafe.

Этот год особенно непрост. Эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения усложнили нам задачу, но, несмотря на все трудности, мы собрались — говорит Дмитрий Фесько, партнер Alliance Legal CG.

Благотворительный вечер фонда, основанного известным российским актером, состоялся в пятый раз. С творческой программой перед гостями выступили сам Константин Хабенский, Александр Соколовский, Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Антон Богданов, Михаил Башкатов, Виктор Добронравов, Светлана Устинова, Агата Муцениеце, Роман Попов, Денис Дорохов, Ирина Нельсон и другие.

Дети выходят в большую жизнь с пониманием, что можно помочь людям, совершенно неизвестным. Этот год показал, что желание, силы, время помогать другим людям — все это никуда не ушло, — признался Константин Хабенский, учредитель фонда.

Alliance Legal Consulting Group — российская национальная юридическая фирма. Обеспечивает правовое сопровождение крупного и среднего бизнеса, в том числе частных инвесторов и госкорпораций в рамках российского и международного законодательства.