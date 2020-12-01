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«Они хотят жить и общаться»: как проходит социализация людей с особенностями развития

«Они хотят жить и общаться»: как проходит социализация людей с особенностями развития
Иллюстрация: https://www.facebook.com/osobiemasterskie

Рынок труда людей с ОВЗ отличается несбалансированностью. Потребность «особенных» людей в рабочих местах остается высокой, а предложение от работодателей весьма ограничено.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СОСПП#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С 2011 г. в Екатеринбурге проводится одно из самых значимых благотворительных событий в России — «Екатерининская ассамблея». Средства, собранные в ходе аукциона, идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В этом году «Екатерининская ассамблея» пройдет уже в 10-й раз. В честь юбилейного мероприятия DK.RU вместе с учредителем проекта — Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) — решили вспомнить, как собранные ранее деньги изменили судьбы людей.

В 2017 году благополучателем «Екатерининской ассамблеи» стала ассоциация «Особые люди» с проектом «Мастерские безграничных возможностей». Здесь люди с ОВЗ проходят реабилитацию и в то же время осваивают будущие профессии. На базе «Мастерских» также организованы классы для уральцев с особенностями развития. Здесь они учатся рисовать, лепить, осваивают 3D графику.

«Они хотят жить и общаться»: как проходит социализация людей с особенностями развития 1— Ассоциация «Особые люди» принимала участие в различных грантах. Когда мы узнали о старте сбора заявок на статус благополучателя «Екатерининской ассамблеи», то, не раздумывая, подготовили презентацию проекта «Мастерские безграничных возможностей». Дело в том, что для детей раннего возраста существуют специальные реабилитационные центры, а ребята подросткового возраста — 16+ и старше — не охвачены никакими проектами. Для их социализации в стране вообще делается мало. До сих пор, выходя из специализированных учебных учреждений, у них нет места для развития социальных навыков, нет проектов, благодаря которым они могут найти работу. Одна из целей, которую ставит перед собой проект  научить подопечных жить самостоятельно, — рассказывает Татьяна Флеганова, президент ассоциации «Особые люди», член Общественной палаты Свердловской области.

На реализацию проекта «Мастерские безграничных возможностей» в ходе главного благотворительного вечера «Екатерининской ассамблеи» было собрано 23,1 млн руб. Эти средства пошли на ремонт помещения по адресу Малышева, 6 (именно там базируются мастерские), на закуп необходимого оборудования и инвентаря для людей с ОВЗ.

До сих пор проект финансово поддерживается на уровне областных властей.

«Они хотят жить и общаться»: как проходит социализация людей с особенностями развития 2— Работа по социальной адаптации — непростая, и не только с точки зрения финансовых затрат. Создавать возможности — всегда более сложная задача, чем просто оказать материальную помощь. Это требует и большого внимания, и большой погруженности в проблемы конкретных людей, в ряде случаев — привлечения педагогов, создания инфраструктуры и так далее. Это и финансовые, и организационные вложения. Сберу тема инклюзии тоже близка. Мы не первый год поддерживаем в Екатеринбурге работу театральной школы, где молодые люди с тяжелыми нарушениями или даже полным отсутствием слуха и зрения при помощи студентов и педагогов ставят прекрасные спектакли. Сотрудники нашего банка, понимая, какой тяжелый труд стоит за этим, активно помогают школе, приходят на открытые уроки и выступления, — говорит член попечительского совета «Екатерининской ассамблеи», председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

«Мастерские безграничных возможностей», запущенные ассоциацией «Особые люди» получился действительно востребованным. Об этом говорят отзывы о проекте. У некоторых воспитанников получилось освоить рабочие профессии, сделать впервые что-то своими руками. Даже те участники, которые не сразу включились в процесс, не стали останавливаться, а продолжили обучение по специальным программам.

Важно, что пример «Особых людей» оказался заразительным. Многие российские НКО включились в работу с подростками и людьми старшего возраста, у которых есть особенности развития.

Сейчас ассоциация продолжает работать не только с участниками «Мастерских». Мы запустили три параллельных проекта на спортивную тематику, — продолжает Татьяна Флеганова.

По ее словам, «Екатерининскую ассамблею» можно по праву назвать главным событием региона в сфере благотворительности. Немаловажно, что к этому событию приковано пристальное внимание как со стороны представителей прессы, так и со стороны бизнеса и власти.

Мы стараемся привлечь внимание к ассамблее за счет ярких и интересных лотов. В этом году, к примеру, Сбербанк выставит на электронный аукцион книгу с автографом Николая Дроздова и уникальную серебряную 800-граммовую монету с изображением животных. Выбирать победителя будет, как всегда, сложно, ведь за каждым благотворительным проектом стоят судьбы, здоровье, а порой и жизнь людей», — резюмировал Владимир Черкашин.

Автор: Андрей Каяк
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