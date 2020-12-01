Не сошлись во взглядах. Андрей Фролов не будет управлять проектом Bla Bla Bar

Екатеринбургский бизнесмен Андрей Фролов, а также его партнеры Артем Дударенко и Ульяна Вордшилова больше не являются управляющими барного кластера. Bla Bla Bar продолжит работу с другой УК.

О том, что трое управляющих выходят из проекта, сообщил на своей странице в Facebook сам Андрей Фролов:

Мы с ребятами Artem Dudarenko и Ulyana Vordshilova больше не управляем Bla Bla Bar в Екатеринбурге. Трудный год и для нас, и для собственников проекта, желаем им удачи!

При этом собственник Intouch Cocktail Bar Артем Дударенко остается арендатором площадки, добавляет It’s My City.

Как пояснил изданию Фролов, такое решение было принято из-за расхождений во взглядах с собственниками бизнеса из Казахстана:

Мы привыкли к одному, они — к другому. У нас есть свой управленческий опыт, а у них свой и огромные проекты в Казахстане. Мы расстались без конфликтов, дальше проектом будет управлять другая управляющая компания.

Свою роль сыграли и коронакризисные явления, добавил Фролов.

Мы открылись в достаточно сложное время, когда уже началась вторая волна пандемии. Мы набрали арендаторов, завершили все работы, которые планировали к открытию. Потом ввели ограничения на работу после 23.00, было сложно было работать в таких условиях, но мы не хотим нарушать правила, ограничения носят рациональный характер, люди действительно болеют, но мы свою задачу выполнили. Сейчас проект кто-то подхватит и привнесет что-то новое.

Ранее DK.RU рассказывал подробности об этом проекте. Более 20 баров разных форматов разместятся в особняке на ул. Добролюбова неподалеку от полпредства и памятника Малышеву. Здание принадлежит хозяевам ТРЦ «Гринвич», идея заведения — компании Bla Bla Bar из Казахстана, которая владеет несколькими торговыми центрами в этой стране и двумя заведениями общепита в российской столице.

Как рассказывали Андрей Фролов и Артем Дударенко, это перспективный формат, выгодный для всех сторон: арендаторы не тратят средства на привлечение посетителей, клининг и другие сопутствующие услуги, а владельцы проекта получают 30% с оборота всех заведений общепита в кластере:

Первая стратегия для начинающего предпринимателя, который хочет открыть свой бар или ресторан, — справляться со всеми сложностями самому. Вторая — стать частью чего-то большого, что генерирует поток клиентов. В этом случае некая материнская структура создает приток аудитории, ее позиции на рынке сильнее, чем у маленького отдельного заведения. И твоя задача — просто монетизировать этот поток. Bla Bla Bar — это как раз второй тип стратегии.

Это не первый выход Фролова из проектов, в свое время ставших событиями на екатеринбургском рынке. Так, в 2015 г. он открыл первую в Екатеринбурге бургерную «Огонь», но затем вышел из проекта. А в мае 2020 г. он продал свою долю в бизнесе в «Огонь пляж» Станиславу Янковскому, заявив, что намерен сосредоточиться на развитии проекта Bla Bla Bar.

Сейчас Андрей Фролов собирается плотно заняться коворкингом «Соль» и проектом «Дела», который он ведет в партнерстве с Иваном Шкирей.