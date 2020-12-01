В Екатеринбурге известный врач скончался от коронавируса

Заместитель гендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин не справился с болезнью. За последние дни это второй случай гибели от COVID-19 среди руководства медучреждений.

В Екатеринбурге скончался известный врач, заместитель гендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин.

Медицинское объединение «Новая больница» с прискорбием сообщает, что 30 ноября на 61-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг Игорь Михайлович Шифрин, — сообщили в «Новой больнице». — Невозможно подобрать слова, чтобы описать всю тяжесть и боль потери. Эта утрата невосполнима для клиники. Игорь Михайлович был душой коллектива и талантливым организатором. Он был Врачом с большой буквы, всегда действовал в интересах пациентов: хорошо понимал их проблемы и делал все, чтобы помочь. Все значимые этапы развития «Новой больницы», все ее успехи неразрывно связаны с его именем.

Игорь Шифрин заразился коронавирусной инфекцией и переносил ее очень тяжело, рассказал Е1 его коллега и одноклассник Александр. По его словам, Игорь Шифрин делал все, чтобы избежать заражения вирусом — использовал антисептики, отменил личные приемы, но это не помогло.

Это не единственный случай гибели среди медиков Свердловской области — 30 ноября также от COVID-19 скончался главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов. Ему было 53 года.

Напомним, недавно президент Владимир Путин своим указом наградил екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова. Он получил орден Пирогова посмертно «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Известный хирург умер в июне, писал DK.RU.