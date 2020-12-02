Покорить горы. Как «Екатерининская ассамблея» ставит на ноги свердловских детей

29 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата получили помощь в рамках программы «Хочу Ходить» фонда «Жизнь в движении». Этот фонд стал благополучателем «Екатерининской Ассамблеи-2019».

С 2011 г. в Екатеринбурге проводится одно из самых значимых благотворительных событий в России — «Екатерининская ассамблея». Средства, собранные в ходе аукциона, идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В этом году «Екатерининская ассамблея» пройдет уже в 10-й раз. В честь юбилейного мероприятия DK.RU вместе с учредителем проекта — Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) — решили вспомнить, как собранные ранее деньги изменили судьбы людей.

В 2019 году эксперты «Екатерининской ассамблеи» из 30 разных проектов выбрали в качестве благополучателя проект «Хочу ходить» фонда «Жизнь в Движении». На тот момент фонд существовал пять лет: он появился в 2014 году на базе одноименного проекта Натальи Шагинян-Нидэм при поддержке народного артиста России, художественного руководителя Государственного Театра Наций Евгения Миронова. В 2018 году фонд переехал в Москву. «Жизнь в Движении» — московский фонд, но помощь он оказывает детям из разных регионов России.

«Наши подопечные покоряли горы и бегали марафоны»

Мария Соколова Директор фонда «Жизнь в движении» Решение принять участие в «Екатерининской ассамблее» было спонтанным. К нам на рабочую электронную почту поступило предложение с рассказом о такой возможности, мы ознакомились с регламентом и поняли, что нам интересно. Главный проект нашего фонда — «Хочу ходить.» По этой программе дети, нуждающиеся в протезах и отрезах, получают их. Мы как раз открыли Центр по протезированию в Москве, и этот проект был подан в качестве претендента на соискание гранта. Наш фонд межрегиональный, и за семь лет мы оказали помощь детям из разных регионов — от Чечни до Комсомольска-на-Амуре. Большинство наших подопечных как раз дети из регионов.

В этом году, конечно, Фонд оказался в невероятно сложных условиях из-за пандемии, COVID внес изменения в реализацию нашей программы. мы несколько месяцев не могли принимать детей, но мы не бездействовали. В это время Центр протезирования закупал технические средства для реабилитации детей. Работа не приостанавливалась.

У нас достаточно хорошие показатели за год. 12 детям из Свердловской области мы оказали помощь в протезировании верхних и нижних конечностей, 10 детей получили ортезы и различные аппараты, которые помогают им вертикализироваться, для еще 20 детей было закуплено 41 средство реабилитации — это и веритикализаторы, и коляски с электроприводом, различные специальные стулья, которые помогают детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата чувствовать себя комфортно. В общей сложности 61 средство сделали для свердловских детей.

Сегодня работа продолжается, но немного в другом ключе. Нам хочется, чтобы дети имели возможность проходить реабилитацию, когда наш проект уже юридически закончится. Особенно это важно для ребят с ДЦП, которым требуется постоянное сопровождение. Поэтому сейчас на базе медицинского центра «Бонум» мы создаем реабилитационную площадку, закупаем необходимое оборудование.

К успехам года можно отнести и то, что, несмотря на все сложности, нам удалось социализировать детей в нашем проекте скального лагеря в Крыму. Мы каждый год проводим этот лагерь. Ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на протезах, покоряют горы в Крыму. Эти летом девять детей из Свердловской области прошли лагерь. Все показали хорошие результаты, все дошли до верха. Лагерь — отличное средство для социализации и реабилитации таких ребят, потому что горное скалолазание помогает им делать свои шаги увереннее и четче. Чудо совершается прямо на глазах: Лера Комарова из Свердловской области первый день очень неуверенно себя чувствовала, могла идти только с поддержкой, то и дело заваливалась. Пару дней — и ребенок пошел в горы сам.

Двое свердловских ребят в том году принимали участие в московском марафоне. Максим Якубовский на специальном спортивном протезе, который изготовили для него в нашем центре протезирования, преодолел дистанцию 10 км. Кирилл Милютин получил бионический протез, который позволяет ему сейчас делать то, что раньше было недоступно: держать чашку, поднимать пакеты, здороваться, даже писать.

Хотелось бы, чтобы такие мероприятия, как «Екатерининская Ассамблея», были во всех регионах. Я всегда ставлю Свердловскую область в пример, потому что такое взаимодействие бизнеса, государства и некоммерческого сектора дает невероятно сильный эффект и позволяет охватить большее количество людей помощью.

Среди нас живут герои — те, кто каждый день борется с тяжелым заболеванием, и те, кто им помогаем им жить полноценно

Валерий Ананьев генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, член Попечительского совета «Екатерининской Ассамблеи» Главное достояние Урала — это сами уральцы: неравнодушные, сильные, упорные, готовые помогать другим даже тогда, когда помощь необходима им самим. Среди нас живут настоящие герои: люди, которые борются с тяжелыми заболеваниями; их родные, кто каждый день ищет и находит в себе силы поддерживать и быть рядом в трудную минуту; доктора, волонтеры – все те, кто не отворачивается от чужой беды, а помогает ее преодолеть и вновь быть счастливым. Вот уже 10 лет наш проект «Екатерининская ассамблея» нацелен на помощь таким героям. Безусловно, каждое предприятие, входящее в Союз промышленников, занимается благотворительностью и самостоятельно, но объединив наши усилия в рамках ассамблеи, мы можем реализовывать особые проекты.

Так, благополучателем 2019 года стал благотворительный фонд «Жизнь в движении» с проектом «Хочу ходить». Он направлен на помощь детям с патологиями опорно-двигательной системы и включает в себя полный цикл работы с детьми-инвалидами – от протезирования до реабилитации и социальной адаптации. Несмотря на то, что территориально фонд находится в Москве, помощь была оказана свердловским детям. Высококвалифицированную помощь уже получили 29 ребят, и проект еще продолжается.

Что особенно важно — благотворительный фонд «Жизнь в движении» помог нам организовать для наших детей помощь лучших специалистов, которым сегодня нет равных в России.

За десять лет работы «Екатеринская Ассамблея» выросла из инициативы бизнесменов в важный инструмент оказания помощи, может быть, даже стала неким символом надежды и веры. Я искренне надеюсь, что в юбилейный год «Екатерининской Ассамблеи» мы сможем собрать достаточно средств и реализовать нужный свердловчанам проект, подарить счастье тем, кто давно его ждет.

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«Екатерининская Ассамблея-2020» пройдет 4 декабря в «Синара-Центре». В этом году благополучателем стала Верхнепышминская школа-интернат им. С.А, Мартиросяна с проектом «Здоровье обучающихся — приоритет школы». Если сумма, вырученная на аукционе, превысит запрошенные школой-интернатом 16 млн руб., оставшиеся средства направят в организацию «Благое дело» с программой по созданию инклюзивного комплекса «Социополис» в поселке Верх-Нейвинский. Напомним, в прошлом году Екатерининская Ассмблея набрала рекордные 86,5 млн руб.