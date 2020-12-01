Антикризисные программы кредитования заканчиваются. Где еще предпринимателям брать деньги?

Юлия Власова: «Взаимодействие с клиентами было построено на том, чтобы сохранить их бизнес. Сегодня в Уральском филиале ПСБ нет ни одного кредита, который стал проблемным из-за пандемии».

После быстрого восстановления экономики летом осенью ожидания бизнеса ухудшились из-за возможной второй волны коронавируса. Индекс RSBI, который рассчитывают ежемесячно по России Промсвязьбанк и «Опора России», в сентябре 2020 г. снизился по отношению к августу и составил 46,6 пунктов, а в октябре подрос до 47,5 пунктов. Это свидетельствует, что положение бизнеса остается неустойчивым: предприниматели опасаются усиления ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Тем не менее сейчас впервые с марта 2020 г. доля компаний, готовых наращивать инвестиции, на 5% превысила долю предприятий, решивших их сократить.

О том, как малый бизнес чувствует себя сейчас, готов ли он инвестировать в развитие и чем клиентам понравились электронные инкассаторы, рассказала Юлия Власова, заместитель управляющего Уральским филиалом ПАО «Промсвязьбанк».

Насколько серьезно коронакризис повлиял на кредитование предпринимателей, как себя сейчас чувствует малый бизнес?

— Пандемия наложила отпечаток и на состояние бизнеса в целом. Сократилось количество обращений за кредитами на крупные проекты. В основном, заявки были связаны в первую очередь с реструктуризацией кредитов, предоставлением отсрочек по погашению. И было очень много заявок по программам поддержки малого бизнеса по постановлениям правительства 422 и 696 — более 2 тыс. заявок в Уральском филиале ПСБ.

В этот период основное взаимодействие с клиентами было построено на том, чтобы сохранить их бизнес. Помогали разными способами: ни одному предпринимателю не было отказано в реструктуризации — некоторые провели их даже дважды и трижды, получали отсрочки по платежам. В основном, за поддержкой обращались малые и микропредприятия, иногда и средний бизнес. В первую очередь, те, кого пандемия коснулась сильнее всего: ресторанный и гостиничный бизнес, грузоперевозки, медицинские центры и компании из других сфер деятельности, которые не могли работать ввиду своей специфики.

Сейчас клиенты выходят из периода реструктуризации: многие вернулись в график, у них начались платежи после отсрочки, которую мы предоставляли не только по телу кредита, но и по процентам, перенеся их на конец срока. Одни поняли, что им проще сейчас досрочно погасить кредиты, если там остались небольшие суммы.

На фоне пандемии возрос спрос и на кредиты для пополнения оборотных средств, потому что некоторые компании за время пандемии потеряли часть выручки, а платить аренду и зарплаты необходимо.

Какие новые сервисы стали доступны предпринимателям, как именно банк шел им навстречу?

— В связи с тем, что большинство организаций находились на удаленной работе, мы практически полностью перешли в дистанционные каналы продаж и мобильные сервисы.

Внедрили открытие расчетного счета по видеосвязи. Второе, на что мы пошли в связи с большим количеством обращений по программам поддержки минэкономразвития — создали возможность подавать заявки и получать эти кредиты онлайн, без обращения в офис.

Это полностью электронный сервис, от подачи до получения — все можно сделать через Интернетбанк, подписав договор с помощью электронной цифровой подписи. Для предпринимателей, как действующих, так и новых клиентов, желающих получить кредит удаленно, была создана специальная ссылка на сайте банка. По ней можно было подать заявку, загрузить пакет документов. Решение по кредиту также принималось онлайн с уведомлением по СМС или электронной почте. В случае одобрения кредита можно было дистанционно открыть расчетный счет, подключить интернет-банк и получить деньги, не обращаясь в офис банка.

Такую возможность мы сохраним и в будущем.

Какие еще инструменты для бизнеса появились или появятся?

— В эквайринге одно из последних нововведений — ускоренное зачисление средств. Для многих предпринимателей важно, чтобы средства, которые проходят у них через эквайринговый терминал, мгновенно появлялись на счете, и сейчас мы проводим зачисление три раза в день. И у нас это не отдельная услуга, она входит в пакетное предложение.

Также мы реализовали систему QR-терминалов для оплаты товаров и услуг. Протестировали ее в Каменске-Уральском — клиенты остались довольны, у них есть интерес к технологии: это дешевле и удобнее, чем переводить деньги по телефону или номеру карты. Многие самозанятые и ИП уже обходятся без эквайрингового терминала, а скачивают приложение.

Некоторые россияне считают, что платить банковской картой через терминал удобнее, чем платить по QR-коду. Это, скорее, вопрос привычки, например, есть люди, которые снимают деньги в банкомате и платят наличными. Тогда как наши дети считают пластиковые карты атавизмом и платят только с помощью телефона.

Люди долго привыкают к новым технологиям, им нужно показывать возможности. В этом плане предприниматели готовы лучше, и на основе их опроса мы будем дорабатывать систему оплаты по QR-кодам с точки зрения программного обеспечения, чтобы довести ее до совершенства.

Другое нововведение — электронный инкассатор. По сути, это небольшой банкомат, который устанавливается в торговых и сервисных предприятиях. Клиенты могут самостоятельно инкассировать наличную выручку, и денежные средства мгновенно поступят им на счет — не нужно ждать инкассаторов и везти деньги в банк. Такие инкассаторы уже работают в одной из сетей кафе Екатеринбурга, и в компании довольны. Во-первых, администраторы не отвлекаются на визиты инкассаторов, им не нужно огораживать территорию, когда они приходят и пересчитывают деньги. Во-вторых, предприниматели могут в любой момент воспользоваться этими денежными средствами, чтобы за что-либо рассчитаться: перебросили наличные из кассы в электронный инкассатор, и деньги сразу поступили на счет. В-третьих, это гарантирует сохранность средств: наличные не хранятся в кассе.

Сейчас мы активно развиваем этот сервис, он удобен для предприятий, где много наличных средств: розничная торговля, общепит, АЗС, транспортные компании...

Как сейчас развиваются корпоративные карты?

— Корпоративные карты — это очень удобный сервис для предприятий, хотя не все сначала понимали это, так как привыкли выдавать сотрудникам на оплату мелких расходов наличные средства под отчет. К расчетному счету можно выдать несколько корпоративных карт: это очень удобно, потому что средствами предприятия, как правило, пользуются несколько человек. Сотрудник поехал в командировку — рассчитался корпоративной картой, и бухгалтеру сразу видно, на что потрачены деньги. К тому же для корпоративных карт постоянно действуют новые акционные предложения: например, до 10% кэшбека или скидка 10% в приложении Яндекс.Заправки по бизнес-картам Mastercard до конца года. Это выгодно для многих предприятий, не только транспортных компаний.

Какие еще продукты для малого бизнеса стали востребованнее?

— Полгода мы финансировали клиентов не только по госпрограммам, но и по другим направлениям. В этом году факторинг стал популярнее, потому что многие дебиторы стали увеличивать отсрочки платежей. Им начали пользоваться даже те предприниматели, которым хватало средств при отсрочке платежа на 30 дней: при увеличении отсрочки до 60 дней деньги клиента заморожены еще месяц. Факторинг не требует залогового обеспечения.

Второй продукт, популярность которого бурно растет с конца прошлого года, — банковские гарантии для малого бизнеса. Многие предприниматели и организации начали работать с тендерами по 44-ФЗ и 223-ФЗ, где банковские гарантии обязательны.

По-прежнему остается популярной программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса 1764, максимальная ставка по которой 8,5%, но она может быть и ниже за счет более высокого финансового рейтинга предприятия.

В ближайшее время ПСБ запускает онлайн-программу кредитования бизнеса на сумму до 10 млн руб. В прошлом году мы начали смещать фокус по таким программам в онлайн, чтобы предприниматели могли получать такие кредиты без обращения в офис банка и сбора большого пакета документов. Для этого нужен минимальный пакет документов в электронном виде, а кредитный договор можно подписать через ЭЦП при открытии расчетного счета.