Двое уральцев удостоены Демидовской премии-2020

Премия существует 28 лет, и только десять деятелей с Урала были удостоены этой награды. В 2020 г. ими стали Леопольд Леонтьев и Дмитрий Пумпянский.

Российская академия наук объявила лауреатов Демидовской премии 2020 г. Из-за пандемии COVID-19 церемония прошла в онлайн-формате.

Лауреатами Демидовской премии-2020 стали:

В номинации «прикладная математика» — Виктор Садовничий , создатель и руководитель известной математической школы, ректор МГУ.

, создатель и руководитель известной математической школы, ректор МГУ. В номинации «металлургия» — Леопольд Леонтьев , главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН.

, главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН. В номинации» общественные науки» — Анатолий Торкунов , выдающийся российский востоковед, историк и политолог, ректор МГИМО.

, выдающийся российский востоковед, историк и политолог, ректор МГИМО. В номинации «новые технологии» — Дмитрий Пумпянский, доктор экономических наук, председатель совета директоров ТМК.

Общенациональная неправительственная награда в области науки и премия в размере 1 млн руб. присуждается ежегодно по итогам голосования научного сообщества страны. Премия формируется частично за счет средств бюджета Свердловской области и добровольных пожертвований членов попечительского совета.

В этом году лауреатами Демидовской премии стали два уральца — Пумпянский и Леонтьев. За все 28 лет существования премии только 10 уральцев удостоились этой награды. Надо отметить, что такое бывает редко,— отметил исполнительный директор научного Демидовского фонда, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин.

Вручение Демидовских премий традиционно пройдет 8 февраля 2021 года в Екатеринбурге. В каком формате состоится встреча, будет известно позже, сообщает «Коммерсантъ».

Демидовская премия учреждена в 1832 г. представителем знаменитого рода уральских промышленников и меценатов Павлом Демидовым и выплачивалась в течение 25 лет после его смерти. В 1993 г. премия была возрождена по инициативе академика Геннадия Месяца, возглавлявшего на тот момент Уральское отделение Российской академии наук.

Решение о присуждении награды принимает комитет по премиям Научного Демидовского фонда по представлению экспертных комиссий, состоящих из академических ученых. Среди лауреатов возрожденной премии нобелевские лауреаты Жорес Алферов и Александр Прохоров, а также известные уральские ученые Сергей Вонсовский, Николай Красовский, Николай Семихатов, Олег Чупахин, Сергей Алексеев, Владимир Большаков и другие.

Интересно, что в 2019 г. Демидовской премии был удостоен Эдуард Россель — губернатор Свердловской области в 1995-2009 гг., ныне — член Совета Федерации от Свердловской области. Награду ему присудили за неоценимый вклад в развитие Демидовского движения: будучи губернатором, Эдуард Россель уделял особое внимание уральской академической и вузовской науке, способствовал внедрению инновационных научных разработок в производство, поддерживал финансирование различных научных программ и проектов. В том же году Россель стал «Легендой эпохи», победив в премии ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019, учрежденной изданием «Деловой квартал». DK.RU рассказывал о том, кто из выдающихся уральцев, помимо Эдуарда Росселя, также удостоился этой награды.