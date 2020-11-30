Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
76,19
91,20
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Андрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академию

Андрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академию
Иллюстрация: 2ГИС

Владелец «Сима-ленда» сможет реконструировать доходный дом в центре Екатеринбурга. В нем откроется Уральский шахматный центр. Эксперты посчитали, что проект не навредит соседнему памятнику.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#ГОРОД#НОВОСТИ

Управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило собственнику «Сима-ленда» Андрею Симановскому реконструировать «Доходный дом» на Малышева, 58 / Горького, 37, где должен открыться Уральский шахматный центр. Соответствующие документы размещены на сайте управления, пишет 66.ru. Эксперты одобрили проект, здание передано Уральской шахматной академии.

В управлении посчитали, что реконструкция не повредит соседнее здание, признанного памятником архитектуры. Кроме того, на этой же территории обнаружен культурный слой XVIII — начала XX века, границы которого четко не определены, но в ведомстве решили, что изменения на эту территорию не повлияют.

Здание будет восстановлено в прежнем облике. Это будет новое здание, оформленное под старину. Кардинально ничего менять мы не собираемся. Документы уже переданы на госэкспертизу, и как только пройдут согласование, мы всем покажем проект. Возможно, в здании мы сделаем отдельный кабинет известного шахматиста Анатолия Карпова, — рассказал 66.ru директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян.

Планируется, что реконструкция обойдется в 150 млн руб., ее профинансирует Андрей Симановский совместно с областным бюджетом.

Открытие Центра шахмат в Екатеринбурге в 2019 г. анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Генеральный директор уральской авиакомпании скончался от коронавирусаГенеральный директор уральской авиакомпании скончался от коронавируса
  • Россияне массово экономят на новогодних подарках. К чему надо подготовиться бизнесуРоссияне массово экономят на новогодних подарках. К чему надо подготовиться бизнесу
  • Проверять, где живут и подрабатывают пенсионеры России, в 2021 году ПФР не станетПроверять, где живут и подрабатывают пенсионеры России, в 2021 году ПФР не станет
  • Собственник «Огонь Пляжа» планирует вывести объект на круглогодичную работуСобственник «Огонь Пляжа» планирует вывести объект на круглогодичную работу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.