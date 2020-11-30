Андрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академию

Владелец «Сима-ленда» сможет реконструировать доходный дом в центре Екатеринбурга. В нем откроется Уральский шахматный центр. Эксперты посчитали, что проект не навредит соседнему памятнику.

Управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило собственнику «Сима-ленда» Андрею Симановскому реконструировать «Доходный дом» на Малышева, 58 / Горького, 37, где должен открыться Уральский шахматный центр. Соответствующие документы размещены на сайте управления, пишет 66.ru. Эксперты одобрили проект, здание передано Уральской шахматной академии.

В управлении посчитали, что реконструкция не повредит соседнее здание, признанного памятником архитектуры. Кроме того, на этой же территории обнаружен культурный слой XVIII — начала XX века, границы которого четко не определены, но в ведомстве решили, что изменения на эту территорию не повлияют.

Здание будет восстановлено в прежнем облике. Это будет новое здание, оформленное под старину. Кардинально ничего менять мы не собираемся. Документы уже переданы на госэкспертизу, и как только пройдут согласование, мы всем покажем проект. Возможно, в здании мы сделаем отдельный кабинет известного шахматиста Анатолия Карпова, — рассказал 66.ru директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян.

Планируется, что реконструкция обойдется в 150 млн руб., ее профинансирует Андрей Симановский совместно с областным бюджетом.

Открытие Центра шахмат в Екатеринбурге в 2019 г. анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев.