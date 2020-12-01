«После нас — хоть в науку, хоть в программисты». Чему учат на новой кафедре УрГЭУ

«Мы даем знания не только по работе с информационными системами и большими данными, но и серьезный математический блок. Из студента получается диверсифицированный специалист».

В 2019 г. в УрГЭУ (СИНХ) была организована кафедра шахматного искусства и компьютерной математики. Заведующий кафедрой — Евгений Стариков — рассказал об уникальности кафедры и ее будущих выпускниках.

Евгений Николаевич, какие предпосылки были к созданию новой кафедры?

— В 2018 году по предложению международного гроссмейстера, двенадцатого Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова в УрГЭУ на базе кафедры прикладной математики была создана кафедра шахматного искусства и компьютерной математики. Шахматы, как и математика, способствуют развитию навыков системного анализа и стратегического мышления, что востребовано при подготовке специалистов по специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», выпускающей специальности бакалавриата нашей кафедры. Дальнейшее развитие кафедры и профориентационная работа с выпускниками шахматных кружков и математических классов показала правильность такого подхода и позволяет планировать открытие уже в следующем году магистерского направления подготовки специалистов по направлению «Бизнес-информатика», на которую, к слову, уже выделено семь бюджетных мест.

Расскажите про преподавательский состав кафедры.

— У нас очень квалифицированные преподаватели. Двое из них — профессора Валерий Лабунец и Виктор Часовских — в ноябре были награждены премией губернатора Свердловской области за выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий.

Вообще на кафедре работают 25 человек. Трое из них — профессора, 21 кандидат наук, три доктора и два преподавателя, которые еще не получили научную степень.

Какие дисциплины изучают студенты на новой кафедре?

— У нас широкий круг математических и экономических дисциплин: студенты изучают алгебру, теорию чисел, дискретную математику, топологию, матмоделирование и т.д. К третьему-четвертому курсу у учащихся добавляются информационные предметы: алгоритмы и структуры данных, формализация информации и big data, программная инженерия, информационная безопасность и т.д. В магистратуре будут такие предметы, как «Алгоритмы машинного обучения», «Цифровые двойники», «Промышленный интернет вещей», «Нейросети».

В каких реальных секторах экономики могут применить себя выпускники вашей кафедры?

— Сейчас все, что связано с информационными технологиями, находится на подъеме. А мы даем знания не только по работе с информационными системами и большими данными, но и серьезный математический блок. Из студента получается диверсифицированный специалист, который может пойти как в программисты или тестировщики ПО, так и в науку. Знаний, полученных здесь, будет достаточно для работы веб-аналитиком или системным инженером.

Кажется, что шахматы как будто не у дел…

— Шахматы как раз у дел (смеется). На базе Шахматного клуба УрГЭУ реализуются программы дополнительного профессионального образования. Они предназначены для преподавателей различных шахматных школ. Есть еще программа повышения квалификации — «Менеджмент при обучении школьников игре в шахматы», рассчитанная либо на 36 часов, либо на 72. Кроме того, наши студенты направлений «Экономика» и «Юриспруденция» могут выбрать дисциплину «Основа шахматного искусства» в качестве курса по выбору. Ну и вообще шахматный клуб УрГЭУ — это серьезная организация, целая университетская структура. Регулярно в рамках клуба проходят онлайн-турниры с соседними регионами и муниципалитетами СО. Из недавних успехов — Студенческий чемпионат УрФО по шахматам, где наша команда заняла второе место.