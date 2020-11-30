В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан
1 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн сессия, посвященная рассмотрению промышленного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан
Эксперты обсудят наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса, выделят перспективные отрасли для продуктивной совместной работы, проанализируют вызовы для ускоренного развития кооперации.
Сессия начнется в 15:00 по московскому времени во вторник, 1 декабря. Предварительная регистрация не требуется, просмотр доступен по ссылке.
Официальным партнером сессии выступает ПАО Промсвязьбанк. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Спикеры мероприятия:
- Алексей Груздев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ;
- Хуррам Тешабаев, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
- Алексей Орлов, первый вице-губернатор Свердловской области;
- Александр Мещеряков, директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»;
- Александр Мертен, старший вице-президент Росатом Международная сеть;
- Станислав Наумов, председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза;
- Жамшидходжа Каттаходжаев, генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»;
- Зафар Туйчиев, генеральный директор Ташкентского металлургического завода;
- Владимир Дмитриев, вице-президент торгово-промышленной палаты России;
- Алишер Темиров, заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан;
- Мухтар Каримов, председатель Krantas Group;
- Андрей Шолохов, заместитель генерального директора SoftLine;
- Михаил Прибочий, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky;
- Александр Апареев, директор Челябинского завода нестандартных машин;
- Дмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр;
- Игнат Дыдышко, директор департамента продаж в Азию и Африку «Ростсельмаш»;
- Сергей Мозолин, начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой;
- Игорь Алексеев, Директор по международному развитию АО «СФЕРА»;
- Светлана Горина, исполнительный директор, S Group.
Модерировать дискуссию будет Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.