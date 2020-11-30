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В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан

В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан
Иллюстрация: Иннопром онлайн

1 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн сессия, посвященная рассмотрению промышленного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан

Эксперты обсудят наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса, выделят перспективные отрасли для продуктивной совместной работы, проанализируют вызовы для ускоренного развития кооперации.

Сессия начнется в 15:00 по московскому времени во вторник, 1 декабря. Предварительная регистрация не требуется, просмотр доступен по ссылке.

Официальным партнером сессии выступает ПАО Промсвязьбанк. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Спикеры мероприятия:

  • Алексей Груздев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ;
  • Хуррам Тешабаев, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • Алексей Орлов, первый вице-губернатор Свердловской области;
  • Александр Мещеряков, директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»;
  • Александр Мертен, старший вице-президент Росатом Международная сеть;
  • Станислав Наумов, председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза;
  • Жамшидходжа Каттаходжаев, генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»;
  • Зафар Туйчиев, генеральный директор Ташкентского металлургического завода;
  • Владимир Дмитриев, вице-президент торгово-промышленной палаты России;
  • Алишер Темиров, заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан;
  • Мухтар Каримов, председатель Krantas Group;
  • Андрей Шолохов, заместитель генерального директора SoftLine;
  • Михаил Прибочий, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky;
  • Александр Апареев, директор Челябинского завода нестандартных машин;
  • Дмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр;
  • Игнат Дыдышко, директор департамента продаж в Азию и Африку «Ростсельмаш»;
  • Сергей Мозолин, начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой;
  • Игорь Алексеев, Директор по международному развитию АО «СФЕРА»;
  • Светлана Горина, исполнительный директор, S Group.

Модерировать дискуссию будет Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Автор: Гринина Ирина
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