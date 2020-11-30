В рамках Иннопром онлайн пройдет промышленный диалог Россия-Узбекистан

1 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится онлайн сессия, посвященная рассмотрению промышленного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан

Эксперты обсудят наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса, выделят перспективные отрасли для продуктивной совместной работы, проанализируют вызовы для ускоренного развития кооперации.

Сессия начнется в 15:00 по московскому времени во вторник, 1 декабря. Предварительная регистрация не требуется, просмотр доступен по ссылке.

Официальным партнером сессии выступает ПАО Промсвязьбанк. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Спикеры мероприятия:

Алексей Груздев , заместитель Министра промышленности и торговли РФ;

, заместитель Министра промышленности и торговли РФ; Хуррам Тешабаев , директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;

, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; Алексей Орлов , первый вице-губернатор Свердловской области;

, первый вице-губернатор Свердловской области; Александр Мещеряков , директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»;

, директор дирекции международного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»; Александр Мертен , старший вице-президент Росатом Международная сеть;

, старший вице-президент Росатом Международная сеть; Станислав Наумов , председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза;

, председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза; Жамшидходжа Каттаходжаев , генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»;

, генеральный директор, АО «Чирчикский Завод Сельскохозяйственной Техники»; Зафар Туйчиев , генеральный директор Ташкентского металлургического завода;

, генеральный директор Ташкентского металлургического завода; Владимир Дмитриев , вице-президент торгово-промышленной палаты России;

, вице-президент торгово-промышленной палаты России; Алишер Темиров , заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан;

, заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан; Мухтар Каримов , председатель Krantas Group;

, председатель Krantas Group; Андрей Шолохов , заместитель генерального директора SoftLine;

, заместитель генерального директора SoftLine; Михаил Прибочий , управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky;

, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии, Kaspersky; Александр Апареев , директор Челябинского завода нестандартных машин;

, директор Челябинского завода нестандартных машин; Дмитрий Прохоренко , директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр;

, директор по развитию зарубежной сети, Российский экспортный центр; Игнат Дыдышко , директор департамента продаж в Азию и Африку «Ростсельмаш»;

, директор департамента продаж в Азию и Африку «Ростсельмаш»; Сергей Мозолин , начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой;

, начальник отдела ВЭД, Станкомашстрой; Игорь Алексеев , Директор по международному развитию АО «СФЕРА»;

, Директор по международному развитию АО «СФЕРА»; Светлана Горина, исполнительный директор, S Group.

Модерировать дискуссию будет Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.