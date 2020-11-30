Билеты на «Евразийскую неделю маркетинга» можно купить со скидкой

До 1 декабря организаторы «Евразийской недели маркетинга» объявляют «Черную пятницу» для маркетологов. Билеты на мероприятие можно приобрести со скидкой до 50%.

4 и 5 декабря в Екатеринбурге пройдет одиннадцатая Eurasian Marketing Week (Евразийская Неделя Маркетинга). Форум для маркетологов, бренд-менеджеров, специалистов по рекламе и директоров.

Темы форума:

— Социальные сети — это бред. Спикер: Оксана Константинова, директор по маркетингу сети ресторанов «Своя Компания»;

— Маркетинг отношений: кейс от одной из крупнейших на Урале частных медицинских клиник. Спикер: Наталья Борова, директор по маркетингу «УГМК-Здоровье»;

— Тренды в маркетинге 2021. Спикер: Екатерина Власова, директор группы брендов Unilever;

— Как не терять клиентов после размещения рекламы? Спикер: Анна Шакирзянова, маркетолог Макрорегиона Урал MANGO OFFICE;

— Счастье у каждого своё. Кастомизированный подход в девелопменте. Спикер: Анастасия Полухина, консультант по маркетингу, экс-директор по маркетингу Форум Групп;

— Позиционирование и платформа бренда в В2В. Спикер: Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G. Branding;

— Чат-боты и мессенджер-маркетинг в 2021: тренды, нововведения и все, к чему стоит быть готовым бизнесу. Спикер: Алина Дыкуха, руководитель маркетинговых коммуникаций SendPulse;

— Защита контента в социальных сетях: авторское право. Спикер: Мария Гаврилова, руководитель Z&G Patent;

— Маркетинговая стратегия промышленного предприятия. Спикер: Сергей Балакирев, директор медийногоагенства AMG, член Совета Гильдии Маркетологов.

Подробная программа на сайте.

Место: Angelo, ул. Бахчиванджи, 55а (конференция будет транслироваться в онлайне)

Дополнительная информация по тел.: 8 (932) 613-88-66 / 8 (932) 613-88-77

e-mail: event1@zg-brand.ru/ event2@zg-brand.ru

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