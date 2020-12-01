Как уральские ИТ-шники помогают бороться с COVID-19

Если война — двигатель прогресса, то пандемия стала драйвером применения новых информационных технологий в здравоохранении. В борьбе с коронавирусом участвуют и компании с уральскими корнями.

В 2017 г. в РФ был принят закон о телемедицине, который установил, что заочный формат взаимодействия врача и пациента допустим при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной и паллиативной.

С 2018 г. рынок телемедицинских услуг растет и развивается, а IT-компании активно предлагают частным и государственным медучреждениям свои услуги. По оценкам инвестиционного фонда VEB Ventures, среднегодовой темп прироста рынка в ближайшие пять лет составит около 116%, а его объем к 2025 г. может достигнуть 96 млрд руб.

Региональные власти вместе с разработчиками телемедицинских приложений делают все возможное, чтобы дистанционные услуги врачей стали доступнее и понятнее населению. Весной 2020 г., в самый разгар первой волны пандемии, в нескольких регионах страны запустились пилотные проекты по внедрению телемедицинских услуг для борьбы с COVID. Инициативу проявили Тюменская и Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также отдельные больницы из других областей. Такую же работу начали регионы, уже имеющие свои телемедицинские сервисы, например, Республика Саха-Якутия.

— Надо отметить, что Республика Саха в принципе является одним из лидеров по скорости внедрения телемедицинских услуг. Местные власти заинтересованы в развитии сервисов, позволяющих получить помощь врача дистанционно. Особенно это стало актуально в период распространения коронавирусной инфекции. С 2019 года только при помощи нашего сервиса там проведено более 19 000 заочных консультаций», — рассказывает Константин Суслов, генеральный директор ГК ХОСТ — разработчика сервиса онлайн консультаций «Медведь.Телемед».

Уральская компания ХОСТ с офисами разработки в Екатеринбурге и Кургане стала одной из первых, кто предложил онлайн-консультации государственным больницам и подготовила для этого методологию и регламенты. При помощи приложения «Медведь. Телемед» пациент может платно или бесплатно получить консультацию лечащего врача или узкого специалиста. Также есть возможность «только спросить» — получить совет дежурного врача по своим вопросам.

Сервис не заменяет, а дополняет существующие медицинские системы. В отличие от регистратуры он работает круглосуточно и без выходных и открывает для пациентов клиники возможности онлайн-записи и напоминаний о приеме, электронной передачи пациенту заключений и результатов анализов, онлайн-консультаций с врачом и оплаты услуг, — продолжает Константин Суслов.

На текущий момент к системе «Медведь.Телемед» подключились 800 медучреждений из 14-ти регионов страны, зарегистрировано 2000 врачей разного профиля, проведено 32 000 телеконсультаций. И это только с апреля по октябрь 2020 г., когда потребность врачей и пациентов в онлайн-консультациях резко возросла в связи с пандемией. Многие люди нуждались в информационной помощи, касающейся своего состояния, но при этом боялись идти в больницу из-за наплыва ковид-положительных пациентов. Для того чтобы разгрузить врачей и регистратуры, а также снизить контакты людей в медучреждениях, ХОСТ предложила регионам бесплатное подключение к сервису «Медведь.Телемед». Позже социальная программа была продлена до конца года.

Вернемся к опыту использования регионами телемедицинских услуг: как уже было сказано ранее, Республика Саха-Якутия стала своеобразным амбассадором телемедицины. Причем, не только во время внедрения жестких карантинных мер, связанных с распространением коронавируса. Следом за ней резкий рост количества проведенных телеконсультаций был зафиксирован в Тюменской области.

В регионе начали активно проводить удаленные консультации в первую волну пандемии. Сейчас Тюменская область лидирует среди других областей по скорости интеграции сервиса «Медведь.Телемед» в работу системы здравоохранения региона. Уже проведено 7650 консультаций, и каждый день их количество увеличивается, — говорит гендиректор ГК ХОСТ.

Третьими по активности стали больницы Оренбургской области. Сразу после выхода ХОСТ на рынок региона со своим предложением к «Медведь.Телемед» подключились 10 медучреждений и провели порядка 600 консультаций.

Надо отметить, врачи из регионов-лидеров по подключению к «Медведь.Телемед», уже успели оценить удобство онлайн-консультаций. То же самое касается и пациентов, ведь получить услугу не выходя из дома — это очень практично. Так, Андрей Ивашинников, директор МИАЦ Тюменской области, рассказал об опросе жителей региона, который касался телемедицины. По его словам, респонденты оценили удобство телемедицинских услуг на 7,68 баллов из 9-ти возможных.

Сервис предлагает услугу «только спросить». Это очень удобная функция, практичность которой в ходе опроса была оценена на восемь баллов из девяти, — продолжает Андрей Ивашинников.

Денис Шафета, заместитель директора по вопросам информатизации развития МИАЦ (Югра), отмечает: сервис востребован в части дистанционной выписки рецептов и наблюдения за диспансерными пациентами.

Одна из наших клиник предложила клиентам онлайн-консультации с детским логопедом. Это стало очень востребованной услугой, — отметил он.

Ольга Дурегина, главный врач тюменской городской поликлиники №8, рассказывая об опыте использования «Медведь.Телемед», отметила:

У нас есть категории пациентов, у которых нет показаний для посещения клиники. Это те, кто, к примеру, пришел для профилактического обследования и у кого нет показаний к повторному приему. С такими людьми мы можем легко пообщаться в режиме телемедицинской консультации. Это удобно. Пациенту не надо приезжать в клинику, а рекомендации он может получить дистанционно.

Приведенные аргументы и факты подтверждают: пандемия дала мощный импульс к использованию технологий дистанционного взаимодействия в здравоохранении и польза от их применений реальна. У всех ли региональных властей есть желание переводить медицину в «цифру» — в следующем материале.