В Екатеринбурге к 2021 году благоустроят еще три природных парка

По заказу областного министерства природных ресурсов и экологии уже идет разработка проектно-сметной документации на благоустройство трех лесных парков.

Речь идет о трех парках: Юго-Западном, Мало-Истокском и Калиновском. Реализация данных проектов начнется в 2021 г., областная программа, в рамках которой предусмотрено их благоустройство, рассчитана до 2024 г.

В Свердловской области основными площадками для развития организованного экологического туризма и просвещения стали природные парки «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая». Хорошо продвинулся в этом направлении природно-минералогический заказник «Режевской». Сегодня активно задействованы и территории лесных парков, расположенных в окрестностях города Екатеринбурга, — цитирует официальный портал Свердловской области министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Кроме того, по словам министра, в Шарташском лесопарке в этом году будет закончен первый отрезок велосипедно-пешеходной дорожки протяженностью 4,2 километра, тропа здоровья и тропиночная сеть с детскими и спортивными площадками. До конца 2020 г. в южной части Шарташского лесного парка появится отдельная спортивная станция с тренажерами, которыми смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом парке идет создание рекреационно-оздоровительного кластера, писал DK.RU. И в 2021 г. благоустройство будет продолжено.

В Режевском природно-минералогическом заказнике в этом году открыты первые маршруты Липовского геологического парка для экотуризма и отдыха. Маршруты уже пользуются популярностью, в выходные сюда приезжают до тысячи посетителей. Для обустройства заказника приобретено 30 скамеек, еще 10 скамеек в этом году установлены в лесных парках Екатеринбурга.

В целом на территории Свердловской области обустроены 13 экологических маршрутов общей протяженностью почти 100 километров. Лидирует по количеству посетителей природный парк «Оленьи ручьи». В этом году, по данным департамента информполитики губернатора, поток туристов этого парка достигал 4,5 тыс. человек в сутки. И в этом году это привело к несчастным случаям в парке, сообщал DK.RU.