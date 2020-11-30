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Умер основатель бренда сырков «Б.Ю. Александров». Он болел коронавирусом

Умер основатель бренда сырков «Б.Ю. Александров». Он болел коронавирусом
Иллюстрация: Скриншот интервью Бориса Александрова Forbes

Бизнесмен, создавший легендарный бренд глазированных сырков и трижды признававшийся лучшим предпринимателем России, скончался от осложнений Covid-19. В феврале он не признавал серьезность болезни.

#НОВОСТИ

Создатель бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров», президент группы компаний «Ростагрокомплекс» Борис Александров умер в возрасте 73 лет, сообщила пресс-служба Российского союза предпринимателей молочной отрасли. 

Представитель бизнесмена рассказал, что Александров заразился коронавирусом, его госпитализировали в инфекционную больницу. 

В интервью Forbes в феврале 2020 г. Борис Александров называл коронавирус «полной ерундой»:

Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с Испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибло, по разным данным, от 20 млн до 50 млн человек. Но погибли почему? От осложнений. Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками. От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф. Но Китай уже вроде бы на этом деньги нажил.

Он заявлял также, что маска ни в коем случае не защищает от вируса, и на них, как и на вакцинах, зарабатывают огромные деньги.

Во-первых, маска ни в коем случае не защищает от вируса. Но все хотят носить маски, значит, нужны сотни, если не миллионы масок, на которых можно нажить деньги. Это первое. Второе – это вакцинирование. Все должны его пройти, а это тоже гигантские деньги, которые зарабатывают на этом люди. Когда китайцы сообщили о коронавирусе, то резко упали акции компаний и китайское правительство их скупило. Вроде бы на 20 млрд. <…> Единственное, знаю как врач — эпидемии повторяются каждый год. И делать из них трагедию, значит, кому-то нужно. Если звёзды зажигаются, как сказал господин Маяковский, значит, кому-то это нужно. Если один из вирусов раскручивается так, что это беда всемирная, значит, кто-то на этом наживается, — говорил бизнесмен.

Борис Александров трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 гг. В феврале он напутствовал молодых предпринимателей: «Мне очень нравится выражение следующее. Сегодня нет времени, завтра нет сил, а послезавтра нет нас. Жизнь протекает так быстро, что, ребята, все пробуйте. Как говорил мой папа: «Пойте, пейте в молодости, бейте в жизнь без промаха, все равно любимая отцветет черемуха». Поэтому делайте, дерзайте, любите, делайте какие-то хорошие дела. Делайте что-нибудь. И тогда, если Бог вам даст удачу, если вам хватит сил побеждать в каждой из этих ситуаций, вы проживете счастливую жизнь».
Автор: Андрей Пермяков
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