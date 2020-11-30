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Екатеринбург вошел в число городов, лидирующих по уровню недоверия к власти

Екатеринбург вошел в число городов, лидирующих по уровню недоверия к власти
Иллюстрация: DK.RU

Столица Среднего Урала вошла в число городов с самим высоким уровнем недоверия к местным властям в 2019 году. Такому отношению сами жители дают два объяснения.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Екатеринбург и Ярославль вошли в число городов с самим высоким уровнем недоверия к местным властям в 2019 г. В Ярославле этот показатель составил 76%, в Екатеринбурге — 70%. Об этом пишет It’s My City со ссылкой на социолога Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктора Вахштайна. В рамках дискуссии «Право на город» на Общероссийском гражданском форуме он пояснил, что  РАНХиГС последние восемь лет проводит большой репрезентативный опрос по различным показателям жизни людей в регионах. Одним из показателей является доверие или недоверие к разным уровням власти. При этом «городские власти в плане ненависти к ним являются абсолютными рекордсменами».

Этот показатель объединяет два типа жителей. Одни просто не доверяют городским властям, считая их коррупционерами. Вторые уверены, что местные власти — откровенные вредители, старающиеся нанести максимальной вред городскому сообществу, воруя деньги из бюджета, — цитирует издание социолога.

Виктор Вахштайн добавил, что в Екатеринбурге в 2017 году рейтинг недоверия местным властям спускался ниже 50%, а потом резко вырос. Эту тенденцию аналитики назвали «эффектом Ройзмана» (экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана). Он добровольно покинул свой пост после того, как отказался подписывать поправки в устав города, в соответствии с которыми ликвидировались прямые выборы мэра.

Их в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). После этого мэра уральской столицы стали выбирать на конкурсной основе. После отставки Ройзмана гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

С тех пор инициативные горожане предпринимали попытки добиться возврата прямых выборов глав муниципалитетов, но власти их не поддерживали.  

Автор: Анна Хлебникова
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