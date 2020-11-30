На интернет-аукционе «Екатерининской ассамблеи» разыграны все лоты

Клюшка Якуба Коваржа, боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона и книга Николая Дроздова в комплекте с инвестиционной монетой обрели новых владельцев. Итоги благотворительного интернет-аукциона.

В 2020 г. Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) в партнерстве с изданием «Деловой квартал» в третий раз провел интернет-аукцион в рамках благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея». В течение ноября на площадке портала DK.RU были разыграны три лота. 30 ноября победители получили свои приобретения. Церемония состоялась в зале заседаний СОСПП в Екатеринбурге. Лоты вручили первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и директор, главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин.

Первый лот — от председателя Уральского банка Сбербанка России Владимира Черкашина — посвящен экологии и охране окружающей среды и состоит из двух частей: инвестиционной монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу — леопардов и архаров, и подарочного издания воспоминаний известного российского ученого и биогеографа Николая Дроздова, темой которых стала уникальная природа Австралии и важность сохранения ее для будущих поколений. Николай Дроздов оставил личную памятную надпись на книге с пожеланиями Добра и Любви всем защитникам жизни на земле.

Комплект приобрел Дмитрий Рябов, управляющий ООО «Уралпромстрой», за 150 тыс. руб.

Второй лот для интернет-аукциона предоставила Академия единоборств РМК — это боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона. Легенда мирового бокса, абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов приезжал в Екатеринбург в 2018 г., на вечер бокса RCC Boxing Promotions, организатором которого выступала Русская Медная Компания. Тогда же Майк Тайсон подписал перчатки.

Спортивный трофей приобрели Александр Черных, генеральный директор группы компаний ООО НК «Русстройсервис», и его супруга Мария Черных. Сумма сделки составила 100 тыс. руб.

Третий лот предоставил хоккеист Якуб Коварж, игрок екатеринбургского «Автомобилиста». В 2019 г. он установил рекорд КХЛ по количеству побед в одном сезоне для вратарей (38 побед). Хоккейную клюшку сезона 2018/2019 со своим автографом спортсмен выставил на интернет-аукцион.

Лот приобрел Иван Дубровин, генеральный директор литейной мастерской «Дубровин», за 30 тыс. руб.

Таким образом, по итогам интернет-аукциона в кассу «Екатерининской ассамблеи» поступило 280 тыс. руб. А в общей сложности с помощью интернет-аукционов за три года было собрано почти 1 млн руб.

Для «Делового квартала» большая честь быть партнером проектов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, в особенности — такого важного, как «Екатерининская ассамблея». Я хочу поблагодарить основателей и организаторов этого благотворительного события, а также всех меценатов, кто жертвует средства на социальные проекты. Поздравляю с юбилеем «Екатерининской ассамблеи»: проекту уже десять лет, и это говорит о многом. А главное — на Урале живут и работают действительно неравнодушные и щедрые люди! Уверен, что несмотря на пандемию и ограничения, благотворительный вечер состоится в лучших традициях, и деньги на помощь благополучателям будут собраны, — отметил Сергей Дружинин.

«Екатерининская ассамблея» — одно из самых значимых благотворительных событий в России. Она проводится ежегодно с 2011 г. по инициативе СОСПП. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В 2020 г. благополучателем юбилейного аукциона станет Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Средства будут направлены на капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Если собранная сумма превысит сумму, заявленную проектом, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании. Второе место заняла организация «Благое дело» с проектом «Социополис — новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области». Проект предполагает создание инклюзивного комплекса «Социополис» в п. Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию для людей с инвалидностью. Запрашиваемая сумма — 22 млн руб.

На третьем месте фонд «Подари жизнь» с проектом «Современная диагностика детского рака в регионах». Цель проекта — оснащение Областной детской клинической больницы г. Екатеринбурга оборудованием для современной диагностики детского рака и генетических заболеваний. Бюджет проекта — 22 млн руб.

Благотворительный вечер состоится 4 декабря. В нем примут участие 80 уральских меценатов. Ранее DK.RU подробно рассказывал о лотах, которые разыграют в этот вечер: среди них — посещение спектакля в московском Театре Наций с экскурсией от Ингеборги Дапкунайте, лыжи Антона Шипулина, на которых он выступал в ходе Олимпиады-2014, и другие.

В прошлом году на «Екатерининской ассамблее» была собрана рекордная сумма — 86,5 млн руб.