Михаил Лабковский: «Самоуверенным дебилам прекрасно живется»

«На самом деле высокая самооценка приближает человека к адекватности. Потому что уверенный в себе человек не тратит силы на обдумывание глубоких философских вопросов из серии «А что скажут люди».

Психолог Михаил Лабковский пишет:

— Высокая самооценка бьет все. Поймите одну простую вещь — вы можете быть любыми. С любой внешностью, любыми мозгами, любыми особенностями. Но если вы уверены в себе — вам живется легко. Вам легче получить работу, построить отношения, да и вообще как-либо взаимодействовать с другими людьми.⠀

Мне часто пишут в комментариях: «Вот из-за вас кругом одни самоуверенные дебилы!». Друзья мои, а вы не думаете, что этим «самоуверенным дебилам» прекрасно живется, тогда как «неуверенным умникам» — не очень?.. Им-то какая разница, дебилы они на ваш взгляд или нет?..⠀

Но на самом деле высокая самооценка приближает человека к адекватности, а не удаляет от нее, если вы вдруг об этом подумали. Потому что уверенный в себе человек не тратит силы на обдумывание глубоких философских вопросов из серии «А что скажут люди».

В бизнесе такой человек думает о деле, а не о том, хороший он или плохой предприниматель. У него фокус внимания вообще не на этом — он берет и делает. И как раз поэтому делает хорошо.⠀

В отношениях с ним тоже все просто, он не сидит у телефона и не гадает: «А что я не так сказал?», «А что он(а) обо мне подумал(а)?», — ему вообще плевать. Он наслаждается общением, знакомится с людьми, ведет себя открыто и прямо. Поэтому у него очень мало шансов попасть в невротические отношения.⠀

Вообще высокая самооценка — признак здоровой психики. А когда у человека самооценка низкая, то он живет примерно как с переломом ноги: ему приходится терпеть боль, хромать, опираться на костыли, и на это уходит огромное количество сил и времени.

Поэтому, на самом деле, с высокой самооценкой жить гораздо проще.

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