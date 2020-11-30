Зимняя депрессия, дополненная страхами COVID. Как пережить зиму 2021 и не сойти с ума

Зима для многих сложное время. В этом году прожить эти месяцы для многих будет намного сложнее из-за постоянного стресса и страха. ПРИЕМЫ, которые помогут вам чувствовать себя спокойно и уютно.

Многим очень непросто пережить зиму, холод и постоянная темнота действуют на людей угнетающе. В этом году психологическое состояние могут ухудшать страх перед коронавирусом. И даже то самое общение с близкими, которое спасало прошлые зимы, на этот раз серьезно ограничено. Но не нужно впадать в панику. Есть способы подготовиться к зимним месяцам и пережить их куда легче, пишет «Цех»:

1. Переключайте внимание

Соня Любомирски, автор книги «Психология счастья», пишет, что многие проблемы в нашей жизни возникают из-за эгоцентризма и нашей сосредоточенности на личном опыте.

По­про­буй­те на­пра­вить свое вни­ма­ние на дру­гих лю­дей и дру­гие вещи. Вме­сто того что­бы за­цик­ли­вать­ся на лич­ных про­бле­мах, по­про­буй­те взгля­нуть на об­щую кар­ти­ну. Нет, не нужно читать новости и делать вывод, что плохо все и везде. Речь идет о другом:

Со­ци­аль­ные свя­зи. Ис­сле­до­ва­ния по­ка­зы­ва­ют, что в ста­ро­сти наи­бо­лее счаст­ли­вы­ми ока­зы­ва­ют­ся люди, ко­то­рые в те­че­ние сво­ей жиз­ни мог­ли по­ло­жить­ся на хо­ро­шие от­но­ше­ния с дру­зья­ми, род­ствен­ни­ка­ми и лю­бым со­об­ще­ством (со­се­дя­ми, кол­ле­га­ми и про­чее). Неко­то­рые уче­ные так­же за­ме­ча­ют, что об­ще­ние и со­ци­аль­ные свя­зи улуч­ша­ют не толь­ко наше мен­таль­ное со­сто­я­ние, но и сни­жа­ют риск по­те­ри па­мя­ти или сер­деч­ных при­сту­пов.

Ощу­ще­ние яс­ной цели. Стив Коул, ис­сле­ду­ю­щий спо­со­бы того, как люди мо­гут справ­лять­ся с оди­но­че­ством, за­ме­ча­ет: луч­ше все­го со­сре­до­то­чить­ся не на сни­же­нии чув­ства изо­ли­ро­ван­но­сти, а на по­вы­ше­нии внут­рен­не­го ощу­ще­ния цели. Дело в том, что люди на­чи­на­ют силь­но пе­ре­жи­вать и рас­стра­и­вать­ся, ко­гда не ви­дят, ради чего они про­хо­дят че­рез труд­но­сти и стра­да­ния. По­про­буй­те стать ча­стью чего-то важ­но­го — на­при­мер, во­лон­тер­ской груп­пы.

Чув­ство вдох­но­ве­ния. Вы­пи­ши­те все за­ня­тия, ко­то­рые по­мо­га­ют вам в труд­ные пе­ри­о­ды. Для неко­то­рых это мо­жет быть днев­ник бла­го­дар­но­сти, для дру­гих — про­смотр лю­би­мо­го се­ри­а­ла. Составьте свой список приятностей и всегда держите его под рукой.

2. Придумайте план на две недели

Оцените примерно, что вы можете сделать прямо сейчас для того, чтобы зима была максимально комфортной. Это могут быть простые, но эффективные дела, например:

сде­лай­те при­вив­ку про­тив грип­па;

раз­бе­ри­тесь с тем, за что дав­но не мог­ли взять­ся — ку­пи­те линзы про запас, ле­карства и мят­ные ле­ден­цы, ко­то­рые у вас по­сто­ян­но за­кан­чи­ва­ют­ся, вы­ле­чи­те зуб, ко­то­рый уже дав­но бес­по­ко­ил;

по­про­буй­те най­ти пси­хо­те­ра­пев­та (спро­си­те кон­так­ты у зна­ко­мых, по­ищи­те ин­фор­ма­цию в ин­тер­не­те, узнай­те о бес­плат­ных воз­мож­но­стях);

если до это­го вы ис­поль­зо­ва­ли толь­ко од­но­ра­зо­вые мас­ки, най­ди­те хо­ро­ший и ком­форт­ный ва­ри­ант мно­го­ра­зо­вой;

вы­учи­те про­стой ре­цепт сыт­но­го блю­да, ко­то­рое смо­же­те го­то­вить себе хо­лод­ны­ми зим­ни­ми ве­че­ра­ми и ра­до­вать­ся;

най­ди­те низ­ко­ин­тен­сив­ную тре­ни­ров­ку, ко­то­рая бу­дет по­мо­гать вам оста­вать­ся ак­тив­ны­м даже зи­мой.

Что делать зимой?

Если у вас уже была сезонная депрессия, особенно внимательно следите за рядом моментов. Не проводите много времени на холоде. По­сто­ян­ный дискомфорт от того, что вы мерз­не­те, — это мик­ро­с­трес­сор, ко­то­рый очень силь­но на нас вли­я­ет. Купите или одол­жи­те у кого-ни­будь обо­гре­ва­тель, если отопления дома вам недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Купите хорошую зимнюю одежду и обувь, в которой удобно двигаться и тепло.

Не за­бы­вай­те сле­дить за сво­им ре­жи­мом сна. В хо­лод­ную по­го­ду мы ча­сто на­чи­на­ем спать боль­ше обыч­но­го. Из­бе­гай­те рез­ких из­ме­не­ний в сво­ем ре­жи­ме — они обыч­но крайне непри­ят­но ска­зы­ва­ют­ся на мен­таль­ном и фи­зи­че­ском со­сто­я­нии. Не сто­ит ак­тив­но пы­тать­ся «со­греть­ся» ал­ко­го­лем. Спирт­ные на­пит­ки — это де­прес­сант. VICE так­же со­ве­ту­ет от­ве­тить себе на сле­ду­ю­щие во­про­сы:

Если вы ра­бо­та­е­те или учи­тесь из дома, есть ли воз­мож­ность из­ме­нить что-то в ва­шей ком­на­те, что­бы вам было ком­форт­нее зи­мой?

Что вы мо­же­те сде­лать сей­час, что­бы зи­мой оста­вать­ся со­ци­аль­но ак­тив­ны­ми?

Ко­гда на­сту­пят мо­но­тон­ные буд­ни и вам бу­дет ужас­но скуч­но, чем вы смо­же­те себя за­нять?

Есть ли ка­кие-то неболь­шие вещи, ко­то­рые при­но­сят вам мно­го ра­до­сти?

Как вы мо­же­те сде­лать се­рые дни (бук­валь­но) бо­лее яр­ки­ми? (Све­чи, гир­лян­да, ноч­ник — вы­би­рай­те то, что боль­ше нра­вит­ся).

Не нужно бояться зимы. Подготовьтесь заранее, продумайте активности — и это время года станет намного приятнее. Даже в условиях пандемии и хоум офиса.

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