Зимняя депрессия, дополненная страхами COVID. Как пережить зиму 2021 и не сойти с ума
Зима для многих сложное время. В этом году прожить эти месяцы для многих будет намного сложнее из-за постоянного стресса и страха. ПРИЕМЫ, которые помогут вам чувствовать себя спокойно и уютно.
Многим очень непросто пережить зиму, холод и постоянная темнота действуют на людей угнетающе. В этом году психологическое состояние могут ухудшать страх перед коронавирусом. И даже то самое общение с близкими, которое спасало прошлые зимы, на этот раз серьезно ограничено. Но не нужно впадать в панику. Есть способы подготовиться к зимним месяцам и пережить их куда легче, пишет «Цех»:
1. Переключайте внимание
Соня Любомирски, автор книги «Психология счастья», пишет, что многие проблемы в нашей жизни возникают из-за эгоцентризма и нашей сосредоточенности на личном опыте.
Попробуйте направить свое внимание на других людей и другие вещи. Вместо того чтобы зацикливаться на личных проблемах, попробуйте взглянуть на общую картину. Нет, не нужно читать новости и делать вывод, что плохо все и везде. Речь идет о другом:
Социальные связи. Исследования показывают, что в старости наиболее счастливыми оказываются люди, которые в течение своей жизни могли положиться на хорошие отношения с друзьями, родственниками и любым сообществом (соседями, коллегами и прочее). Некоторые ученые также замечают, что общение и социальные связи улучшают не только наше ментальное состояние, но и снижают риск потери памяти или сердечных приступов.
Ощущение ясной цели. Стив Коул, исследующий способы того, как люди могут справляться с одиночеством, замечает: лучше всего сосредоточиться не на снижении чувства изолированности, а на повышении внутреннего ощущения цели. Дело в том, что люди начинают сильно переживать и расстраиваться, когда не видят, ради чего они проходят через трудности и страдания. Попробуйте стать частью чего-то важного — например, волонтерской группы.
Чувство вдохновения. Выпишите все занятия, которые помогают вам в трудные периоды. Для некоторых это может быть дневник благодарности, для других — просмотр любимого сериала. Составьте свой список приятностей и всегда держите его под рукой.
2. Придумайте план на две недели
Оцените примерно, что вы можете сделать прямо сейчас для того, чтобы зима была максимально комфортной. Это могут быть простые, но эффективные дела, например:
- сделайте прививку против гриппа;
- разберитесь с тем, за что давно не могли взяться — купите линзы про запас, лекарства и мятные леденцы, которые у вас постоянно заканчиваются, вылечите зуб, который уже давно беспокоил;
- попробуйте найти психотерапевта (спросите контакты у знакомых, поищите информацию в интернете, узнайте о бесплатных возможностях);
- если до этого вы использовали только одноразовые маски, найдите хороший и комфортный вариант многоразовой;
- выучите простой рецепт сытного блюда, которое сможете готовить себе холодными зимними вечерами и радоваться;
- найдите низкоинтенсивную тренировку, которая будет помогать вам оставаться активным даже зимой.
Что делать зимой?
Если у вас уже была сезонная депрессия, особенно внимательно следите за рядом моментов. Не проводите много времени на холоде. Постоянный дискомфорт от того, что вы мерзнете, — это микрострессор, который очень сильно на нас влияет. Купите или одолжите у кого-нибудь обогреватель, если отопления дома вам недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Купите хорошую зимнюю одежду и обувь, в которой удобно двигаться и тепло.
Не забывайте следить за своим режимом сна. В холодную погоду мы часто начинаем спать больше обычного. Избегайте резких изменений в своем режиме — они обычно крайне неприятно сказываются на ментальном и физическом состоянии. Не стоит активно пытаться «согреться» алкоголем. Спиртные напитки — это депрессант. VICE также советует ответить себе на следующие вопросы:
- Если вы работаете или учитесь из дома, есть ли возможность изменить что-то в вашей комнате, чтобы вам было комфортнее зимой?
- Что вы можете сделать сейчас, чтобы зимой оставаться социально активными?
- Когда наступят монотонные будни и вам будет ужасно скучно, чем вы сможете себя занять?
- Есть ли какие-то небольшие вещи, которые приносят вам много радости?
- Как вы можете сделать серые дни (буквально) более яркими? (Свечи, гирлянда, ночник — выбирайте то, что больше нравится).
Не нужно бояться зимы. Подготовьтесь заранее, продумайте активности — и это время года станет намного приятнее. Даже в условиях пандемии и хоум офиса.
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