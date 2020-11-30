Россияне сэкономили в «черную пятницу». Спрос перетек в онлайн-магазины
В ряде категорий крупных товаров спрос оказался почти на половину или на треть меньше, чем в прошлом году. При этом зачастую покупатели специально ждали распродаж, чтобы сэкономить.
Расходы россиян во время акции распродаж «черная пятница» оказались на 39,2% меньше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики «СберИндекса». Траты потребителей в сегменте «Одежда, обуви и аксессуары» упали на 44,8%, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, а в категории «Универсальные магазины» сократились на 27,5%.
Спрос в онлайн-магазинах одежды и аксессуаров вырос на 25% по сравнению с 20 ноября, а сумма покупок — сразу на 42%. В этой категории потребители ждали распродаж, чтобы сделать крупные покупки, считают эксперты.
Аналогичное поведение прослеживается и в магазинах бытовой техники. Там число покупателей выросло лишь на 7% относительно уровня сентября-октября, однако сумма покупок выросла на 35%, средний чек составил 5776 рублей против 4546 рублей в первые два месяца осени. Таким образом, клиенты специально ждали дня распродаж и реализовали отложенный спрос.