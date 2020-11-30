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Россияне сэкономили в «черную пятницу». Спрос перетек в онлайн-магазины

Россияне сэкономили в «черную пятницу». Спрос перетек в онлайн-магазины
Автор фото: Markéta Machová. Иллюстрация: Pixabay.com

В ряде категорий крупных товаров спрос оказался почти на половину или на треть меньше, чем в прошлом году. При этом зачастую покупатели специально ждали распродаж, чтобы сэкономить.

#НОВОСТИ

Расходы россиян во время акции распродаж «черная пятница» оказались на 39,2% меньше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики «СберИндекса». Траты потребителей в сегменте «Одежда, обуви и аксессуары» упали на 44,8%, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, а в категории «Универсальные магазины» сократились на 27,5%. 

Именно всплеск спроса относительно нормальных уровней в 2019 г. был сильнее, чем в 2020 г. Если сравнивать с обычными днями, то в основных категориях товаров, где проводились распродажи в «чёрную пятницу», и в этом году наблюдается рост спроса. На фоне пандемии он сконцентрирован в онлайн-каналах.
 
 
Число покупателей онлайн-фильмов, игр, подписок выросло в 2,3 раза по сравнению с сентябрем-октябрем, при этом средний чек вырос всего на 15% до 351 руб. 

Спрос в онлайн-магазинах одежды и аксессуаров вырос на 25% по сравнению с 20 ноября, а сумма покупок — сразу на 42%. В этой категории потребители ждали распродаж, чтобы сделать крупные покупки, считают эксперты. 

Аналогичное поведение прослеживается и в магазинах бытовой техники. Там число покупателей выросло лишь на 7% относительно уровня сентября-октября, однако сумма покупок выросла на 35%, средний чек составил 5776 рублей против 4546 рублей в первые два месяца осени. Таким образом, клиенты специально ждали дня распродаж и реализовали отложенный спрос.

Автор: Андрей Пермяков
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