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Участника протестов против строительства храма в сквере обязали выплатить 122,5 тыс. руб.

Участника протестов против строительства храма в сквере обязали выплатить 122,5 тыс. руб.
Иллюстрация: DK.RU

В Екатеринбурге продолжаются судебные разбирательства, в которых участвуют горожане, приходившие в сквер у драмтеатра. На это месте планировалось построить храм Святой Екатерины.

#ХРАМ-НА-ДРАМЕ#НОВОСТИ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбуржца Максима Шибанова. Его признали виновным в том, что он ударил православного активиста Максима Румянцева.

Шибанов приговорен к штрафу в доход государства 35 тыс. руб. Кроме того, он должен выплатить Румянцеву 30 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, а также 57,5 тыс. руб., которые пострадавший потратил на юриста, — сообщили ЕАН в Верх-Исетском суде.

Речь идет о событиях весны 2019 г. в сквере у драмтеатра, которые столкнули сторонников и противников строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Как напоминает информагентство, Румянцев под камеру вел довольно агрессивные беседы с противниками строительства храма Святой Екатерины. Шибанов попросил журналиста отойти. В ответ Румянцев стал требовать ударить его, «если он не девочка». Шибанов толкнул православного активиста в плечо, тот упал, поднялся и продолжал говорить в микрофон. 

Пострадавший после инцидента написал заявление в полицию, напоминает «КоммерсантЪ-Урал», и судмедэксперт подтвердил у него черепно-мозговую травму средней тяжести. Позже суд переквалифицировал действия Максима Шибанова с ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) на ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Автор: Анна Хлебникова
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