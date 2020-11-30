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Кадровые перестановки в региональном МВД

Кадровые перестановки в региональном МВД
Иллюстрация: DK.RU

В ГУ МВД по Свердловской области назначен новый врио главы управления по контролю за оборотом наркотиков — замначальника управления. Этот пост занял бывший глава полиции Сыктывкара.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Пост замначальника ГУ МВД по Свердловской области по контролю за оборотом наркотиков занял Александр Березин. Ранее он был начальником полиции столицы Коми, а до этого занимал должность замруководителя УМВД России по Сыктывкару. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на свои источники. Кадровые перестановки информагентству подтвердил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых:

Руководитель, о котором идет речь, с 1 декабря приступит к исполнению служебных обязанностей в качестве врио начальника данного подразделения. Должностное лицо, ранее исполнявшее обязанности руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продолжит работу на своем посту в качестве заместителя.

При этом в управлении наркоконтроля нет начальника. Его обязанности пока исполняет другой заместитель — Владислав Гусев.

Александр Владимирович Березин родился 3 мая 1979 г. в городе Кургане. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление», которые получил по окончании Тюменского юридического института МВД России и Академии управления МВД России, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Александр Березин

Александр Березин, фото пресс-службы МВД по Коми

На службу в органы внутренних дел поступил в сентябре 2000 г. оперуполномоченным отделения уголовного розыска территориального отдела милиции № 3 УВД Кургана, проработав до 2016 г. В мае 2016 г. Александр Березин приступил к обязанностям оперуполномоченного по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми, после чего возглавил оперативно-розыскное отделение. В 2017 г. был назначен заместителем начальника УМВД России по городу Сыктывкару. В ноябре 2019 г. стал начальником полиции Сыктывкара.

Автор: Анна Хлебникова
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