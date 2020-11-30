Кадровые перестановки в региональном МВД

В ГУ МВД по Свердловской области назначен новый врио главы управления по контролю за оборотом наркотиков — замначальника управления. Этот пост занял бывший глава полиции Сыктывкара.

Пост замначальника ГУ МВД по Свердловской области по контролю за оборотом наркотиков занял Александр Березин. Ранее он был начальником полиции столицы Коми, а до этого занимал должность замруководителя УМВД России по Сыктывкару. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на свои источники. Кадровые перестановки информагентству подтвердил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых:

Руководитель, о котором идет речь, с 1 декабря приступит к исполнению служебных обязанностей в качестве врио начальника данного подразделения. Должностное лицо, ранее исполнявшее обязанности руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продолжит работу на своем посту в качестве заместителя.

При этом в управлении наркоконтроля нет начальника. Его обязанности пока исполняет другой заместитель — Владислав Гусев.

Александр Владимирович Березин родился 3 мая 1979 г. в городе Кургане. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление», которые получил по окончании Тюменского юридического института МВД России и Академии управления МВД России, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Александр Березин, фото пресс-службы МВД по Коми

На службу в органы внутренних дел поступил в сентябре 2000 г. оперуполномоченным отделения уголовного розыска территориального отдела милиции № 3 УВД Кургана, проработав до 2016 г. В мае 2016 г. Александр Березин приступил к обязанностям оперуполномоченного по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми, после чего возглавил оперативно-розыскное отделение. В 2017 г. был назначен заместителем начальника УМВД России по городу Сыктывкару. В ноябре 2019 г. стал начальником полиции Сыктывкара.