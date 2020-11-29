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Собственники «Огонь Пляжа» планируют вывести объект на круглогодичную работу

Собственники «Огонь Пляжа» планируют вывести объект на круглогодичную работу
Иллюстрация: сайт «Огонь Пляжа»

Сейчас гостевой дом «Огонь Пляжа» на берегу Балтыма перестраивают в мини-отель на 11 номеров. А в следующем году запланирована стройка еще 10-15 домов для сдачи в аренду.

#ОТЕЛЬЕРЫ#НОВОСТИ

На новогодние праздники в мини-отеле не берегу Балтыма планируют принять первых гостей, пишет Е1 со ссылкой на владельца «Огонь Пляжа» Станислава Янковского:

У нас на сегодняшний день бизнес сезонный, мы хотим все-таки выйти уже на круглогодичную работу. Это позволяет не набирать каждый раз персонал заново, также затраты раскладываются на год, а не на несколько месяцев.

Реконструкция идет уже два месяца. Номера и общие зоны почти готовы. Всего в мини-отеле будет 11 номеров — 10 обычных сьютов и один семейный, отметил Янковский:

Есть потребность в корпоративном отдыхе и в праздничном. Если кто-то приезжает, часто им нужен номер на ночь или помещение для мероприятий. Мы знаем, что такая потребность есть, <...> мы чувствуем потенциал.

В реконструкцию предприниматель вкладывает собственные средства. Он также анонсировал строительство новых объектов на территории пляжа в 2021 г.:

Мы собираемся поставить еще от 10 до 15 домов индивидуальных, чтобы обеспечить полноценный отдых на природе. Если в мини-отеле гости будут в классическом варианте жить, то в домах они смогут чувствовать себя более уединенно в окружении природы, деревьев. <...> У нас территория 10 гектаров. Мы собираемся увеличить пляжную линию, также подтянуть инфраструктуру.  

Как сообщал DK.RU, в мае из проекта «Огонь Пляж» вышел сооснователь Андрей Фролов. Станислав Янковский выкупил его долю в бизнесе. Фролов объяснял это желанием сосредоточиться на проекте барного кластера Bla Bla Bar. Осенью 2020 г. комплекс из баров и ресторанов в особняке по ул. Добролюбова был запущен — с опозданием почти на год.

Автор: Андрей Широков
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