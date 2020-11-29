Россияне массово экономят на новогодних подарках. К чему надо подготовиться бизнесу

Вместо прежних супернаборов в этом году люди будут дарить друг другу, скорее, символические подарки. В основном оказывать знаки внимания будут членам семей и любимым людям.

53% россиян старше 16 лет в этом году снизят расходы на новогодние подарки, пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos. Треть респондентов готовы потратить столько же, сколько в прошлом году, 14% опрошенных пока затруднились ответить.

При этом 47% готовы потратить на один подарок до 1,5 тыс. руб., 23% опрошенных — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., 13% собираются уложиться в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., 11% решили потратить более 5 тыс. руб. Вовсе не делать новогодние подарки планируют 6% респондентов.

По данным опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, в среднем гражданин России намерен потратить на новогодние подарки 11,8 тыс. руб. Это меньше прошлогоднего показателя, составившего 13,5 тыс. руб.

Страдают от пандемии не все. Акции каких компаний взлетят после новогодних праздников

68% опрошенных собираются делать подарки членам своих семей и родственникам (годом ранее — 74%), 32% респондентов подарят что-нибудь своему любимому человеку — против 38% в прошлом году. Каждый 10-й решил сделать новогодний подарок самому себе.

По данным Ipsos, 40% россиян ждут, что на этот Новый год им сделают меньше подарков, чем в прошлом году.

Экономить на новогодних поздравлениях россиянам приходится из-за падения реальных располагаемых доходов: в третьем квартале 2020 г. они сократились на 4,8%. Если раньше подарок мог включать смартфон и супернабор косметики и конфет, сейчас это будет скорее знак внимания, считает основатель Natura Siberica Андрей Трубников. Но в целом традиционно высокие продажи в предновогодние недели позволят компании закончить год «в ноль», говорит он.