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Россияне массово экономят на новогодних подарках. К чему надо подготовиться бизнесу

Россияне массово экономят на новогодних подарках. К чему надо подготовиться бизнесу
Иллюстрация: Pxfuel.com

Вместо прежних супернаборов в этом году люди будут дарить друг другу, скорее, символические подарки. В основном оказывать знаки внимания будут членам семей и любимым людям.

#НОВОСТИ

53% россиян старше 16 лет в этом году снизят расходы на новогодние подарки, пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos. Треть респондентов готовы потратить столько же, сколько в прошлом году, 14% опрошенных пока затруднились ответить. 

При этом 47% готовы потратить на один подарок до 1,5 тыс. руб., 23% опрошенных — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., 13% собираются уложиться в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., 11% решили потратить более 5 тыс. руб. Вовсе не делать новогодние подарки планируют 6% респондентов.

По данным опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, в среднем гражданин России намерен потратить на новогодние подарки 11,8 тыс. руб. Это меньше прошлогоднего показателя, составившего 13,5 тыс. руб. 

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68% опрошенных собираются делать подарки членам своих семей и родственникам (годом ранее — 74%), 32% респондентов подарят что-нибудь своему любимому человеку — против 38% в прошлом году. Каждый 10-й решил сделать новогодний подарок самому себе. 

По данным Ipsos, 40% россиян ждут, что на этот Новый год им сделают меньше подарков, чем в прошлом году. 

Экономить на новогодних поздравлениях россиянам приходится из-за падения реальных располагаемых доходов: в третьем квартале 2020 г. они сократились на 4,8%. Если раньше подарок мог включать смартфон и супернабор косметики и конфет, сейчас это будет скорее знак внимания, считает основатель Natura Siberica Андрей Трубников. Но в целом традиционно высокие продажи в предновогодние недели позволят компании закончить год «в ноль», говорит он.

Автор: Андрей Пермяков
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