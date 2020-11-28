Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.11
75,85
90,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Генеральный директор уральской авиакомпании скончался от коронавируса

Генеральный директор уральской авиакомпании скончался от коронавируса
Иллюстрация: pixabay.com

Смерть наступила еще две недели назад, однако известно об этом стало только сейчас. А вскоре от коронавируса погиб еще один топ-менеджер предприятия.

#УТРАТА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге скончался Александр Шашорин, генеральный директор авиакомпании «Авиакон Цитотранс» (входит в AVS Group депутата Валерия Савельева). Несчастье произошло еще две недели назад, однако известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти стал коронавирус, пишет «Ура.ру» со ссылкой на вице-президента AVS Group Андрея Станкевича.

Генеральный директор уральской авиакомпании скончался от коронавируса 1

Александр Шашорин. Фото: архив DK.RU

Он также сказал, что COVID-19 стал причиной смерти другого топ-менеджера авиакомпании — заместителя генерального директора по технической части. Его имя не сообщается.

Сейчас обязанности генерального директора «Авиакон Цитотранс» исполняет бывший финансовый директор Константин Калямин. Компания работает в прежнем режиме, подчеркнул Станкевич.

Александр Шашорин окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. С 1986 г. работал инженером по эксплуатации систем воздушных судов ЗАО «Авиакомпания «Тюмень», с 1997 г. — техническим директором и директором АК «Тюмень». В ОАО АК «Авиакон Цитотранс» работал с 2004 г. — сначала советником генерального директора по эксплуатации авиационной техники, а в 2013 г. возглавил авиакомпанию.

«Авиакон Цитотранс» занимается грузоперевозками, в том числе, международными. Об особенностях работы на этом рынке Шашорин несколько лет назад подробно рассказывал в интервью DK.RU:

Наша бизнес‑модель не предусматривает перелетов из точки A в точку B и назад: мы выстраиваем цепочку из разных заказов, и один рейс может включать перевозку самых разных типов грузов в разные точки мира. За счет этого наши цены конкурентоспособны.

А в 2014 г. Шашорин номинировался на премию «Человек года» в номинации «Транспортная логистика».

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Девять номинаций и 11 победителей: кто стал обладателем звания «Человек года — 2020»Девять номинаций и 11 победителей: кто стал обладателем звания «Человек года — 2020»
  • «Весной рынок встанет». Россияне скупают б/у машины по откровенно завышенным ценам«Весной рынок встанет». Россияне скупают б/у машины по откровенно завышенным ценам
  • Топ-менеджер торговой сети «Монетка» задержан за взятку в ЕкатеринбургеТоп-менеджер торговой сети «Монетка» задержан за взятку в Екатеринбурге
  • Премию «Человек года — 2020» представили на «Четвертом канале». До вручения — меньше сутокПремию «Человек года — 2020» представили на «Четвертом канале». До вручения — меньше суток
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.