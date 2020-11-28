Генеральный директор уральской авиакомпании скончался от коронавируса

Смерть наступила еще две недели назад, однако известно об этом стало только сейчас. А вскоре от коронавируса погиб еще один топ-менеджер предприятия.

В Екатеринбурге скончался Александр Шашорин, генеральный директор авиакомпании «Авиакон Цитотранс» (входит в AVS Group депутата Валерия Савельева). Несчастье произошло еще две недели назад, однако известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти стал коронавирус, пишет «Ура.ру» со ссылкой на вице-президента AVS Group Андрея Станкевича.

Александр Шашорин. Фото: архив DK.RU

Он также сказал, что COVID-19 стал причиной смерти другого топ-менеджера авиакомпании — заместителя генерального директора по технической части. Его имя не сообщается.

Сейчас обязанности генерального директора «Авиакон Цитотранс» исполняет бывший финансовый директор Константин Калямин. Компания работает в прежнем режиме, подчеркнул Станкевич.

Александр Шашорин окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. С 1986 г. работал инженером по эксплуатации систем воздушных судов ЗАО «Авиакомпания «Тюмень», с 1997 г. — техническим директором и директором АК «Тюмень». В ОАО АК «Авиакон Цитотранс» работал с 2004 г. — сначала советником генерального директора по эксплуатации авиационной техники, а в 2013 г. возглавил авиакомпанию.

«Авиакон Цитотранс» занимается грузоперевозками, в том числе, международными. Об особенностях работы на этом рынке Шашорин несколько лет назад подробно рассказывал в интервью DK.RU:

Наша бизнес‑модель не предусматривает перелетов из точки A в точку B и назад: мы выстраиваем цепочку из разных заказов, и один рейс может включать перевозку самых разных типов грузов в разные точки мира. За счет этого наши цены конкурентоспособны.

А в 2014 г. Шашорин номинировался на премию «Человек года» в номинации «Транспортная логистика».