«Партия теперь у нас одна». «Единой России» поручили взять две трети мест в новой Госдуме

«Силовики активно внушают президенту, что Запад вмешивается в наши выборы, поэтому эта кампания — почти война». Зачем Кремлю нужен высокий результат партии власти на думских выборах.

На выборах в 2021 г. Кремль дал партии «Единая Россия» установку — получить намного больше двух третей мест в Госдуме. Как пишет «Медуза», об этом сказал глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии с 50 парламентариями. Как сказали изданию несколько собеседников, Харичев заявил, что именно такой результат партии власти на выборах хочет видеть президент Владимир Путин.

Последние два года, после повышения пенсионного возраста, рейтинг ЕР колеблется на уровне 30%. И повторение итогов последних выборов, когда партия власти получила 76% мест в парламенте, считалось невозможным по ряду объективных причин, негативно влияющих на политическую повестку. При этом на голосовании по спискам, по которым формируется половина состава парламента, «Единая Россия» должна получить более 62% голосов — вдвое выше действующего рейтинга.

Единороссы составили список бесперспективных депутатов. Партия ищет новые лица для выборов

Необходимость высокого результата для Кремля глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, по пересказу одного из собеседников «Медузы», объяснил так:

Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с ее кандидатами, — в таком духе говорил Ярин. В общем, всем надо сплотиться и показать единство перед лицом врага — [что] народ поддерживает президента и его партию.

Концепция думских выборов могла измениться после победы на выборах президента США демократа Джо Байдена, которого считают враждебно настроенным по отношению к российским властям.

Главная проблема думской кампании — одномандатные округа: 20-25 из 225 округов считаются проблемными, в них допускается возможность победы кандидата не от «Единой России». Проблемой стало и система «умного голосования» оппозиционного политика Алексея Навального — Кремль ориентируется на борьбу с ней. По словам источника издания, «Силовики «продали» Путину идею, что «умное голосование» — один из инструментов западного влияния, которое может серьезно навредить выборам, и поэтому с ним надо бороться».

Победе единороссов будет способствовать трехдневное голосование, которое позволяет «моделировать практически любые результаты выборов».

Высокие плановые показатели для «Единой России» снижают шансы попасть в парламент для представителей новых прокремлевских проектов («За правду», «Новые люди», Партия прямой демократии). Каждая такая партия должна работать только в своей нише, и за выход за ее пределы могут даже снять с выборов, при этом в пределах одной ниши выйти на нужный для попаданию в Госдуму результат нереально.

С приближающимися выборами связаны и новые законопроекты о кандидатах-иностранных агентах и ужесточение законодательства о митингах. «Силовики активно внушают президенту, что Запад вмешивается в наши выборы, поэтому эта кампания — почти война, это даже не внутренняя политика — внешняя», — рассуждает один из единороссов.

Сразу несколько собеседников издания охарактеризовали новую стратегию на выборах так: «Партия теперь у нас одна».