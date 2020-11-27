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Первые вакцины от коронавируса: бесплатны для россиян, но действуют не больше года

Первые вакцины от коронавируса: бесплатны для россиян, но действуют не больше года
Иллюстрация: pixabay.com

Испытания новых вакцин от COVID-19 будут серьезно затруднены после вывода на рынок первых препаратов. Большая часть людей захочет получить реальную вакцину, а не возможное плацебо.

#ЗДОРОВЬЕ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут провести только первые производители, пишет «Российская газета».

Она уверена, что клинические исследования вакцины будут соперничать с массовой вакцинацией, поэтому самые большие шансы получить точное представление об эффективности своих препаратов есть у тех компаний, которые первыми вступили в вакцинную гонку.

После того, как начнется всеобщая вакцинация, клинические испытания будут затруднены, потому что люди, получающие плацебо, захотят поставить прививку.

Напомним, согласно первому промежуточному анализу данных вакцины «Спутник V» против COVID-19 в ходе третьей фазы клинических испытаний в России сообщалось, что у препарата 92-процентная эффективность. Доступ к полному отчету о проведенном исследовании будет открыт после завершения третьей фазы клинических испытаний. Эта вакцина была зарегистрирована в августе этого года, ее разработали в НИЦЭМ им. Гамалеи.

Сегодня, 27 ноября, стало известно, что вакцинация вторым российским препаратом от COVID-19, «ЭпиВакКорона», разработанном в новосибирском центре «Вектор», будет бесплатной для россиян. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков уточнил, что препарат будет давать иммунитет к коронавирусу примерно через месяц после прививки, защита будет сохраняться около года.

Ранее на DK.RU: «Пандемия позволила отказаться от неэффективных инструментов, используемых по инерции»

Автор: Александра Клименко
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