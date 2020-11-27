Как за два года стать поставщиком для зарубежных атомных станций. Опыт компании «Вега»

Пять лет назад уральская компания занималась металлоконструкциями, теперь она — крупный поставщик оборудования для АЭС. DK.RU начинает цикл публикаций про лучших экспортеров Урала.

DK.RU совместно с Центром поддержки экспорта Свердловской области начинает цикл публикаций, посвященных компаниям, победившим в региональном конкурсе «Экспортер года».

ООО «Вега» поставляет вентиляционное оборудование на Белорусскую АЭС и в ближайшее время планирует выйти на рынки других стран. Руководители «Веги» рассказали, как за короткий срок им удалось найти перспективную нишу и полностью перестроить производство.

Справка DK.RU Центр поддержки экспорта (подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства) при участии министерства инвестиций и развития Свердловской области подвел итоги конкурса «Экспортер года-2020», который с 2015 г. выявляет региональных чемпионов экспортной деятельности.

В этом году финалистами конкурса стали десять уральских компаний, поставляющих за границу самые разные товары, — от строительных материалов до программного обеспечения.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности. Малый бизнес» победу одержала компания «Вега», которая производит вентиляционное оборудование для атомных электростанций.

Курс на атом

До 2015 г. компания «Вега» занималась изготовлением металлоконструкций. Пять лет назад компания смогла поучаствовать в поставке воздуховодов и деталей систем вентиляции для Ростовской АЭС, а в 2016 г. заключила контракт на поставку продукции для Белорусской АЭС. С этого началась история производства вентиляционного оборудования для атомщиков.

Мы изучили емкость рынка и решили, что можем развиваться именно в этой сфере. Поэтому поставили себе цель — работать с объектами атомной энергетики и выходить на зарубежные рынки, — поясняет директор компании Максим Калинин.

Поначалу специалисты «Веги» занимались сборкой изделий из заготовок, выполненных партнерами. Со временем оснастили производственный участок всем необходимым оборудованием, и на сегодняшний день на предприятии организовано производство полного цикла — от раскроя металла до сборки готового изделия. Также компания изготавливает блоки трубопроводов, детали трубопроводов, металлоконструкции и изделия из металла.

В Екатеринбурге, да и в целом в России, есть предприятия, которые занимаются вентиляцией, но особенностью нашего производства является возможность изготовления продукции 2 и 3 классов безопасности, нестандартного оборудования, оборудования, используемого в атомной энергетике, — рассказывает заместитель директора по производству ООО «Вега» Павел Савин. — Наша продукция узконаправленная, так как ориентирована на объекты атомной энергетики. Покупателями являются организации, занимающиеся монтажом инженерных систем на конкретных объектах.

Как подешевле перевезти воздух

В 2016 г. «Вега» получила контракт на выполнение заказа для Белорусской АЭС.

Максим Калинин Директор ООО «Вега» Выход на белорусский рынок — это не случайное везение, а результат целенаправленной работы. Мы долго готовились к этому тендеру, изучали документацию и технические требования, готовили площадку и специалистов, вели переговоры, консультировались и в итоге заключили свой первый экспортный договор.

В процессе работы над заказом для БАЭС перед руководством «Веги» встала задача быстро организовать нестандартную логистику товара. Дело в том, что оборудование для воздуховодов — сравнительно легкое, но очень объемное, и перевозить его по железной дороге, а тем более авиатранспортом, невыгодно. Расчеты показали, что затраты на транспортировку в таком случае превысят стоимость продукции.

Проблему решили с помощью порожних автомобильных фур из Белоруссии, которые доставляют товары в Россию. Руководство компании «Вега» договорилось с транспортной компанией, и теперь, возвращаясь из России в Белоруссию, дальнобойщики забирают продукцию уральской компании и доставляют ее к месту монтажа Белорусской АЭС.

Павел Савин заместитель директора по производству ООО «Вега» Для транспортной компании и водителей это стало дополнительным заработком, а нам такая схема позволяет оплачивать автомобильные рейсы только в одну сторону и оптимизировать затраты, — объясняет Павел Савин. — В этот раз мы нашли выход, но проблемы логистики нам придется решать не единожды. Сейчас мы готовимся к участию в тендерах на поставку оборудования для атомных станций в Турции и Бангладеш, и в случае победы нам придется продумывать схему доставки продукции в эти страны, что будет еще более сложной задачей. Даже рассматриваем возможность открыть производственный цех в Турции, поставлять туда металл и комплектующие и собирать изделия уже на месте.

Кроме того, экспортный контракт обострил кадровый вопрос: объемы производства резко выросли и для того чтобы выполнить свои обязательства, производителям вентиляционного оборудования пришлось быстро искать специалистов и организовывать систему корпоративного обучения. «В Белоруссии очень высокие требования к качеству продукции, и мы должны были им соответствовать. Поэтому мы разработали программу обучения и повышения квалификации для новых сотрудников. После нескольких месяцев стажировки они обязательно сдают зачеты и только после этого допускаются к самостоятельной работе», — объясняет Павел Савин.

По его словам, работа на экспорт в сфере атомной энергетики — задача непростая, но это очень перспективное направление, которое позволяет из года в год расти и совершенствоваться. В перспективе руководство ООО «Вега» планирует расширить географию своих поставок, принять участие в строительстве атомных электростанций в Турции, Бангладеш, других странах, где развивается атомная энергетика, и надеется, что в этом им поможет свердловский Центр поддержки экспорта, созданный на базе Свердловского фонда поддержки предпринимательства.

С фондом специалисты компании начали сотрудничать около года назад. «В основном нам оказывают консультационные услуги, и это очень удобно. Когда выходишь на рынок другой страны, нужно учесть огромное количество нюансов — от законодательства и технических требований до менталитета. Конечно, сейчас можно найти любую информацию, но когда она вся собрана воедино и на любой твой вопрос могут ответить, уточнить, подсказать, к кому обратиться, это в разы упрощает процесс и уменьшает вероятность совершения ошибки», — рассказывает Павел Савин.

Валерий Пиличев директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, к.э.н. Экспортную деятельность в Свердловской области ведут свыше 1,6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, порядка 400 из них пользовались инструментами Центра поддержки экспорта, в том числе консультационной и образовательной поддержкой, помощью в поиске зарубежных партнеров. За 9 месяцев 2020 г. ту или иную поддержку центра получили 357 компаний. В результате 84 из них заключили экспортные контракты на общую сумму 21,5 млн долларов США.

о конкурсе «Экспортер года»