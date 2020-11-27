«Весной рынок встанет». Россияне скупают б/у машины по откровенно завышенным ценам

В России дефицит машин не только в автосалонах. На вторичном рынке покупать уже тоже почти нечего, а то, что осталось, предлагается по неадекватным ценам. Но и эти машины быстро раскупают.

Россияне скупают не только недвижимость, но и машины. И то, и другое порой уходит по неадекватным ценам, пишет AutoNews.

Сейчас в стране продажи подержанных машин растут быстрее всех прогнозов, в итоге на рынке зафиксирован просто аномальный рост цен.

Цены растут уже четвертый месяц подряд, в октябре рост составил 12%. Всего в стране с начала года продано 4,45 млн машин с пробегом, что почти равно показателям за весь 2019 год. Аналитический центр «Автостат» сообщает, что в октябре россияне купили 588 тысяч подержанных автомобилей и это, судя по всему, еще не предел.

До конца года на вторичном рынке будет выбран практический весь спрос на машины с пробегом, поэтому к весне рынок ожидает застой. Представители крупнейших площадок по продаже б/у автомобилей рассказали, какие машины пользуются особым спросом и почему цены растут так быстро.

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Цены на машину б/у растут прежде всего потому, что растет стоимость новых автомобилей. Кроме того, на дилерских складах все еще наблюдается дефицит, и люди в страхе роста курса обращают внимание на свежие модели с пробегом. Но если раньше вторичка дорожала через два-три месяца после роста цен в автосалонах, сейчас это происходит куда стремительнее.

Цены на вторичке обычно всегда отставали, но сейчас они растут достаточно быстро. И самое важное — хорошие машины быстро забирают. Заметная часть машин находится у дилеров — это то, что люди сдают в трейд-ин, чтобы получить хоть какую-то скидку на новую, других же скидок сейчас нет. Что касается самой вторички, то хорошие машины по адекватным ценам уходят очень быстро, — рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

На рынке машин с пробегом уже замечается дефицит выгодных предложений, потому что цены уже высоки.

«Вероятно, когда цена на новые автомобили поднимется еще больше и догонит разницу курсов, рынок с пробегом уже не будет так расти. Ситуация похожа на 2014 год. Курс доллара тогда вырос, и все машины на вторичке вымели. И потом народ задрал цены на б/у автомобили слишком сильно. Продать ничего тогда было невозможно. Вторичный рынок встал в 201-м году. И продавцам пришлось снижать цены», — объясняет Удалов.

Представитель «Автостата» считает, что рынок уже выбрал спрос на новые автомобили. Те, кто хотел купить машину, уже сделали это или сделают до конца года. А в новом году по высоким ценам столько машин покупать уже не будут.

Примерно к марту 2021 года рынок встанет. Причем касается это как новых машин, так и вторичного рынка. Сейчас рынок стимулирует как раз ожидание роста цен и госпрограммы, — уверен эксперт.

По данным площадки по продаже подержанных машин «Дром.ру», количество объявлений в октябре 2020 года выросло на 5,8% по сравнению с сентябрем. Но и средняя цена автомобиля тоже выросла — до 531 700 рублей. По мнению компании, дефицит машин у дилеров продлится до весны, что дает вторичке шансы роста.

«Продавцы на вторичном рынке продолжают поднимать цены, но пик уже пройден, и скоро ситуация стабилизируется. Если в августе-сентябре люди ринулись скупать машины, то сейчас ажиотаж спал. Продавцы так задрали цены, что покупатели теперь не торопятся. Они ждут оптимальный вариант по цене и состоянию, что видно по статистике именно проданных машин», — рассказал аналитик «Дром.ру» Игорь Олейников.

Эксперты уточняют, что на рост спроса повлияло и то, что с приходом пандемии люди вновь вернулись к личным автомобилям и начали избегать общественного транспорта.

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